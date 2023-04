3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze BAWAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

44,72 EUR -2,87% (25.04.2023, 16:27)



Wiener Börse-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

44,76 EUR -2,65% (25.04.2023, 16:30)



ISIN BAWAG-Aktie:

AT0000BAWAG2



WKN BAWAG-Aktie:

A2DYJN



Ticker-Symbol BAWAG-Aktie:

0B2



Wiener Börse-Symbol BAWAG-Aktie:

BG



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (25.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) unter die Lupe.BAWAG habe in Q1 23 eine starke, wenn auch erwartete operative Leistung erbracht. Hervorzuheben seien der erfreuliche Anstieg der Nettozinsmarge um fast 40 Basispunkte, die hohe Kostendisziplin mit einer zugrunde liegenden CIR von 32,5% und die niedrigen Risikokosten.Was die Bilanzentwicklung betreffe, so scheine der Rückgang des Einlagenvolumens sowohl im Unternehmens- (-8%) als auch im Privatkundensegment (-3%) die Aufmerksamkeit des Marktes in einem negativen Kontext auf sich gezogen zu haben. Was die Kreditvergabe anbelange, so sei das Wachstum im Privatkundengeschäft auf +4% gesunken (von +6% im Jahr 2022, Hypotheken -1% vs. +1%), während im Unternehmenssegment das Tempo des Rückgangs mit -3% stabil geblieben sei (CRE-Kredite -7% vs. +6% in GJ 22).Das Management habe alle Komponenten der Prognose für 2023 und die mittelfristigen KPIs bekräftigt, auch den Kapitaleinsatzplan einschließlich des Aktienrückkaufplans und M&A.Ausgelöst durch die jüngsten Entwicklungen in den USA und rund um die CS habe die BAWAG weitere Einblicke in das CRE-Exposure präsentiert und die Höhe der unrealisierten Verluste aus dem EUR 2,6 Mrd. schweren HTM-Portfolio in Höhe von ca. EUR 30 Mio. bekannt gegeben.Der Management Call: Das Hauptaugenmerk des Earnings Call habe auf den Einlagen und dem CRE-Exposure gelegen. Das Management habe auf die stabilen Einlagen im April im Vergleich zum Ende des Q1 hingewiesen und erklärt, dass die Rückgänge in Q1 im Privatkundengeschäft (-3%) und im Firmenkundengeschäft (-8%) auf die stärkeren Bewegungen zum Quartalsende, insbesondere im Dezember 2022, zurückzuführen seien. Die durchschnittlichen Umsätze sähen mit -1% bzw. -2% wesentlich freundlicher aus. Die Branchendaten für März lägen zwar noch nicht vor, aber der Marktanteil der BAWAG in Österreich sei im Jahresvergleich etwa stabil (ca. 8%) gewesen.Im Zuge der starken Kapitalgenerierung (+70 Basispunkte inkl. aufgelaufener Dividende) habe das Management seine früheren Ambitionen für den Aktienrückkauf (bis zu 100 Basispunkte im Jahr 2023) und M&A bekräftigt. Bei M&A sei es aufgrund der Bankenkrise zu gewissen Verzögerungen gekommen, aber Sikimic gehe davon aus, dass das/die potenzielle(n) Ziel(e) aus der DACH-Kernregion weiterhin in Betracht gezogen werde/würden. In Erwartung einer allmählichen Normalisierung der Spreads erscheine der Zeitrahmen H2 23 - Q1 24 für einen M&A-Schritt realistisch.Nicht zuletzt habe das Management angedeutet, dass sich die positive Dynamik des Nettoinventarwerts auch im H1 24 fortsetzen könnte, während die Inflationsindexierung bei einigen Produkten zu geringfügigen zusätzlichen Gebühreneinnahmen führen könnte. Auf der Kostenseite sei das für das GJ 23 prognostizierte Wachstum der Betriebskosten von 2% trotz der Gehaltserhöhung von ca. 8% in AT (gültig ab April) dank bereits eingeleiteter Initiativen bestätigt worden.Die letzte Empfehlung für die BAWAG-Aktie lautete "Kauf", so Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG.(Analyse vom 25.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen