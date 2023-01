7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Börsenplätze BAWAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

54,30 EUR -0,64% (25.01.2023, 09:42)



Wiener Börse-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

54,35 EUR +0,28% (25.01.2023, 10:11)



ISIN BAWAG-Aktie:

AT0000BAWAG2



WKN BAWAG-Aktie:

A2DYJN



Ticker-Symbol BAWAG-Aktie:

0B2



Wiener Börse-Symbol BAWAG-Aktie:

BG



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (25.01.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) weiterhin zu kaufen.Die BAWAG sollte ihre Ziele für 2022 mit einem erwarteten bereinigten ROTE von 17,1% problemlos erreichen. Für 2023 schließe Sikimic ein höheres Renditeziel nicht aus, da der erwartete Höhepunkt des andauernden Zinserhöhungszyklus im laufenden Jahr erreicht werden dürfte und die Verlangsamung des Kreditwachstums und der Anstieg der Risikokosten auf 40 Basispunkte kaum belasten dürften. Ein Nachlassen der starken Kostendisziplin sei trotz des hohen Inflationsdrucks nicht zu erwarten, gleichwohl dürften die Jahre mit nominalen Kostensenkungen vorbei sein.Infolge des letzten Aktienrückkaufprogramms sei das überschüssige Kernkapital, das über dem CET1-Ziel von 12,25% liege, auf EUR 160 Mio. gesunken. Es sei denkbar, dass das Überschusskapital für weitere Akquisitionen, wie bereits in den vergangenen Jahren, oder für eine zweite Rückkauftranche eingesetzt werde. Ausgehend von dem Modell des Analysten mit einem Renditeausblick im hohen Zehnerbereich könnte die herausragende Kapitalgenerierung bis 2025 die Marke von EUR 600 Mio. überschreiten, womit der nächste groß angelegte Aktienrückkauf realisierbar sein dürfte.Das neue höhere Kursziel basiere auf einem kräftigeren Zinserhöhungseffekt, beinhalte aber auch höhere Eigenkapitalkosten, um die steigenden Staatsanleihenrenditen zu berücksichtigen. Abgesehen vom ausgezeichneten Kostenmanagement und einer Ausschüttungsquote von 55% sehe der Analyst, ungeachtet der jüngsten Ausschüttung von Überschusskapital, genügend Potenzial für weitere kurzfristige Übernahmen.Das Ergebnis der BAWAG dürfte in Q4, nach EUR 132 Mio. in Q3, EUR 126 Mio. ausmachen, nachdem der gerichtliche Konflikt mit der Stadt Linz endgültig beendet worden sei (EUR 12 Mio. Zahlung durch Stadt Linz). Im Hinblick auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 gehe Sikimic davon aus, dass das Management seine Ziele für 2025 bekräftigen werde, insbesondere einen Gewinn vor Steuern von über EUR 750 Mio., ein Gewinn je Aktie von mehr als EUR 7,25 mit einem jährlichen Gewinnwachstum von rund 10% bis 2025 und ein Dividendenziel von über EUR 4,00 je Aktie.Jovan Sikimic, Analyst der RBI, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 66 auf EUR 73, basierend auf einem kräftigeren Zinserhöhungszyklus. Die strikte Kostendisziplin und die hervorragende Kapitalgenerierung bei hohen zweistelligen Renditen würden die wichtigsten Argumente für den Investment-Case bleiben. Die BAWAG Group werde mit einem KBV von 1,15x für 2024 gehandelt, was bei einer Eigenkapitalrendite von 15% entsprechendes Aufwärtspotenzial rechtfertige. (Analyse vom 24.01.2023)