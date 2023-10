7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (19.10.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) weiterhin zu kaufen.Selbst wenn man die derzeitige enorme Lücke zwischen dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis ein Jahr in die Zukunft blickend und der explodierenden Eigenkapitalrendite außer Acht lasse, erscheine die BAWAG-Aktie auch mittelfristig attraktiv. Ein 2025e Preis-Buch-Verhältnis von 0,8 impliziere, dass der Markt eine erhebliche Wertvernichtung einpreise.Im neuen Kursziel sei nun eine Abschreibung des US-CRE-Portfolios in Höhe von EUR 450 Mio. bzw. EUR 5,75 je Aktie, die den modellierten Aufbau von Überschusskapital auf über EUR 650 Mio. (über 13% CET1 gegenüber dem Ziel des Managements von 12,25%) weitgehend ausgleiche, berücksichtigt. Darüber hinaus diskontiere Sikimic künftige Dividenden mit höheren Kapitalkosten, um auf der sicheren Seite zu bleiben und die zunehmenden Risiken der Parlamentswahlen 2024 in Österreich zu widerspiegeln, die politische Veränderungen und mögliche Eingriffe in den Sektor mit sich bringen könnten. Die Tatsache, dass die EZB grünes Licht für Rückkäufe in Höhe von EUR 500 Mio. in den Jahren 2022 und 2023 gegeben habe, sollte die Investition in die Aktie aufgrund der ausreichenden Kapazität der Firma Verluste zu absorbieren aus Sicht der Aufsichtsbehörde unterstützen.Während Sikimic seine bisherigen anspruchsvollen Volumenwachstumsprognosen zurücknehme, sollten die längerfristig höheren Zinssätze (Leitzins von 3,5% im Jahr 2025e, -100 Basispunkte gegenüber dem aktuellen Niveau) den leicht steigenden Nettozinsertrag und die flache Nettozinsmarge unterstützen, aber auch leicht höhere Risikokosten mit sich bringen.Während das dritte Quartal die Gesamterwartungen erfüllt habe, habe der erste Ausfall im US-CRE-Engagement im Vordergrund gestanden und habe die Aktie in eine negative Stimmung gebracht. Das Management habe betont, dass es sich um einen isolierten Vorfall gehandelt habe und dass das verbleibende Engagement eine solide zugrunde liegende Kreditqualität aufgewiesen habe. Die BAWAG habe einen Nettogewinn von EUR 185,6 Mio. ausgewiesen und damit den Konsens erfüllt. Daraufhin habe der GuV-Ausblick für 2023 bestätigt werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.