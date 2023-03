Börsenplätze BAUER-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAUER-Aktie:

6,16 EUR +1,65% (06.03.2023, 15:33)



XETRA-Aktienkurs BAUER-Aktie:

6,10 EUR +0,33% (06.03.2023, 13:25)



ISIN BAUER-Aktie:

DE0005168108



WKN BAUER-Aktie:

516810



Ticker-Symbol BAUER-Aktie:

B5A



NASDAQ OTC-Symbol BAUER-Aktie:

BRAGF



Kurzprofil BAUER AG:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. BAUER profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte.



Damit bietet BAUER passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen, verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (06.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) unter die Lupe.BAUER habe heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Mit einem besser als erwarteten Q4 seien sowohl die Analysten- als auch die Markterwartungen übertroffen worden, was Speck im Hinblick auf den in 2023 antizipierten Turnaround optimistisch stimme.Zweistelliges Wachstum: Im vergangenen Geschäftsjahr habe sich die Gesamtkonzernleistung um rund 13,8% yoy auf etwa 1,75 Mrd. Euro erhöht. Darin enthalten seien auch Leistungsanteile von assoziierten Unternehmen sowie Leistungen nicht konsolidierter Tochterunternehmen und Arbeitsgemeinschaften. Die Kennzahl bewege sich bei BAUER traditionell ca. 100 Mio. Euro über den Konzernerlösen, sodass Speck von einem Konzernumsatz i.H.v. rund 1.650 Mio. Euro ausgehe. Dies deute auf einen erfolgreichen Schlussspurt in Q4 (MONe: Umsatz +23,4% yoy) sowie ein deutliches Übertreffen der Analystenprognose (1.563,5 Mio. Euro) und des Konsens (1.554,3 Mio. Euro) hin. Der Auftragsbestand habe per 31.12. mit rund 1.445 Mio. Euro um 5,9% über Vorjahr gelegen, habe sich gegenüber dem im Vorquartal erzielten Rekordwert (9M/22: 1.561,4 Mio. Euro) aber um rund 7,5% verringert.Operatives Ergebnis am oberen Ende der Zielspanne: Angesichts der Abwicklung von unprofitablen Tochtergesellschaften (MONe: negativer Effekt ca. 30 Mio. Euro) sowie eines hohen Abwertungsbedarfs auf Teile des Anlagen- und Umlaufvermögens infolge des Zinsanstiegs und einer veränderten Beurteilung von Länderrisiken (MONe: negativer Effekt ca. 60 Mio. Euro) habe BAUER zuletzt ein EBIT zwischen -65 bis -90 Mio. Euro prognostiziert. Die erfreuliche Entwicklung der Top-Line sei in einem EBIT von -68 Mio. Euro gemündet, sodass auch ergebnisseitig die Erwartungen deutlich übertroffen worden seien (MONe: -88,6 Mio. Euro; Konsens: -84,7 Mio. Euro). Bereinigt um Restrukturierungskosten und Impairments sowie die Sonderabschreibung auf die Aktivitäten in Russland (11,3 Mio. Euro; vgl. Comment v. 11.11.) dürfte BAUER ein adj. EBIT von rund 33 Mio. Euro (Vj.: 36,0 Mio. Euro) erreicht haben. Vor allem das Segment Maschinen habe laut BAUER ein besser als erwartetes operatives Ergebnis in Q4 erzielt. Darüber hinaus dürfte das Bausegment vom erfolgreichen Fortschritt des Projekts NEOM rund um die Megacity THE LINE in Saudi-Arabien getragen worden sein.Visibilität für 2023 eingeschränkt: Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr werde der Vorstand im Rahmen der Geschäftsberichtsvorlage am 5. April bekannt geben. Speck gehe weiterhin von einem moderaten Umsatzrückgang aus. Neben dem Fehlen von Erlösen aus der planmäßigen Reduktion der Auslandstöchter (MONe: Jahresumsatz > 100 Mio. Euro) spreche die trübe Baukonjunktur in Europa und Nordamerika nach Erachten des Analysten kurzfristig gegen weiteres Wachstum. Zudem dürfte sich die Book-to-Bill-Ratio BAUERs in Q4 deutlich auf < 0,8x abgeschwächt haben (9M/22: 1,2x). Nichtsdestotrotz sollte allein die Schließung der operativ defizitären Einheiten einen positiven Ergebniseffekt von ca. 30 Mio. Euro bewirken und gepaart mit dem Wegfall negativer Sondereffekte zu einem kräftigen Turnaround führen. Als wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss der Restrukturierung erachte der Analyst aber weiterhin den Vollzug der laufenden KE, der für Ende März avisiert werde.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt vorerst seien Rating "halten" und das Kursziel von 10,00 Euro. (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link