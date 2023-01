Börsenplätze BAUER-Aktie:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. BAUER profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte.



Damit bietet BAUER passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen, verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (16.01.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) unter die Lupe.BAUER habe jüngst über eine vorläufige Aussetzung der geplanten Kapitalerhöhung berichtet. Nach Angaben des Unternehmens sei beim Landgericht München I im Rahmen der gesetzlichen Frist Klage gegen den Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 18. November 2022 zur Kapitalerhöhung eingereicht worden. Der Beginn der ursprünglich ab dem 22. Dezember 2022 vorgesehenen Bezugsfrist sei daher vorerst auf noch unbestimmte Zeit verschoben worden. Der BAUER-Vorstand habe jedoch umgehend ein gerichtliches Freigabeverfahren zur Eintragung des HV-Beschlusses eingeleitet, eine Entscheidung dazu sollte demnach in spätestens drei Monaten fallen, sodass sich das Unternehmen optimistisch gezeigt habe, die KE noch im ersten Quartal durchführen zu können.Der Aufschub in Bezug auf die KE dürfte zunächst keine gravierenden Folgen haben, zumal für BAUER infolge der Anfang Dezember gemeldeten umfassenden Gewinnwarnung eine Verletzung der Covenants zum 31.12.2022 ohnehin unausweichlich geworden sei und die Gesellschaft mit den beteiligten Banken des Konsortialkredits (Volumen: 390 Mio. Euro) bereits in engem Austausch gestanden habe. Das Risiko für ein Scheitern der Kapitalmaßnahme würden die Aktienanalysten der Montega AG demnach weiterhin als gering erachten, da überdies mit dem Großaktionär Doblinger Beteiligung GmbH bzw. ihr nahestehenden Gesellschaften bereits Zeichnungs- und Erwerbsvereinbarungen bestünden.Dennoch trübe die Hängepartie um die KE nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG kurzfristig die Projekterfolge BAUERs. So sei das Unternehmen Ende letzten Jahres mit zwei weiteren Bauabschnitten für die Gründung der 170km langen Megacity THE LINE in Saudi-Arabien beauftragt worden, bei der etwa 70m tiefe Großbohrpfähle mit bis zu 2,5m Durchmesser im Boden installiert würden. Laut Unternehmen liege der Baufortschritt voll im Zeitplan, sodass der erste Teilabschnitt in Kürze abgeschlossen werden könne.Darüber hinaus habe BAUER kürzlich in Thailand Aufträge für Schlitzwände und Fundamente von drei Stationen der U-Bahn-Linie "Purple Line South" in Bangkok sowie in Schweden für die Gründungsarbeiten einer neuen Raffinerie für Biokraftstoffe erhalten. Letztere sollten durch die dafür notwendige Baugrundverbesserung mittels Bodenmischverfahren (Deep Soil Mixing) mit einem Durchmesser von bis zu drei Metern neue Dimensionen erreichen. In Summe habe die BAUER-Gruppe somit in den letzten Wochen Neuprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 130 Mio. Euro akquiriert, womit sich der Auftragsbestand (per 30.09.: 1.561,4 Mio. Euro) weiter auf Rekordniveau bewegen dürfte.Trotz des Upsides hält Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bis auf weiteres an seinem Rating "halten" für die Aktie von BAUER fest, zumal sich der spürbare Verwässerungseffekt durch die KE im Kursziel (10,00 Euro) noch nicht widerspiegelt. (Analyse vom 16.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link