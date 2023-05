Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BAUER-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAUER-Aktie:

6,28 EUR -1,57% (12.05.2023, 12:41)



XETRA-Aktienkurs BAUER-Aktie:

6,26 EUR -2,49% (12.05.2023, 12:21)



ISIN BAUER-Aktie:

DE0005168108



WKN BAUER-Aktie:

516810



Ticker-Symbol BAUER-Aktie:

B5A



NASDAQ OTC-Symbol BAUER-Aktie:

BRAGF



Kurzprofil BAUER AG:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. BAUER profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte.



Damit bietet BAUER passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen, verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (12.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF).BAUER habe gestern die Zahlen zu Q1/23 vorgelegt, die die Umsatz- und Ergebnisprognosen deutlich übertroffen hätten. Sofern keine unerwarteten Probleme bei den aktuellen Großprojekten auftreten würden, erachte der Analyst eine deutliche Anhebung der Guidance im Verlauf des GJ als sicher.Die Konzernerlöse hätten in Q1 deutlich um 23,5% yoy auf 450,3 Mio. Euro zugelegt (MONe: 407,3 Mio. Euro). Haupttreiber sei das Segment Bau mit einem Plus von 27,3% yoy auf 222,2 Mio. Euro gewesen, das insbesondere auf einen zügigen Projektfortschritt bei der entstehenden Megacity NEOM in Saudi-Arabien zurückzuführen sei.Aber auch der Bereich Maschinen (+20,5% yoy auf 164,5 Mio. Euro) habe trotz eines nach wie vor herausfordernden Marktes in China ebenso wie Resources (+19,7% yoy auf 63,2 Mio. Euro) deutlich zweistellig zugelegt. Der Konzern-Auftragseingang habe sich gegenüber der hohen Vorjahresbasis mit -6,0% yoy auf 500,2 Mio. Euro zwar moderat rückläufig gezeigt, aber eine solide Book-to-Bill-Ratio von 1,11x bedeutet. Auch der Auftragsbestand sei mit 1,432 Mrd. Euro (-3,1% yoy) demnach auf einem hohen Niveau geblieben.Das starke Wachstum sei mit einer umso beeindruckenderen Ergebnisentwicklung einhergegangen. Vor allem das Segment Bau habe trotz der noch laufenden Restrukturierung mit einem kräftigen Turnaround hervorgestochen und ein für Q1 rekordverdächtiges operatives Ergebnis in Höhe von 14,5 Mio. Euro erzielt (Vj.: -2,6 Mio. Euro). In Kombination mit einem spürbaren Operating Leverage im Segment Maschinen (EBIT: 14,0 Mio. Euro; Marge: 8,5%; +190 BP yoy) sei dies in einer massiven Steigerung des Konzern-EBIT auf 30,6 Mio. Euro gemündet (Vj.: 4,1 Mio. Euro; MONe: 9,0 Mio. Euro).Trotz des starken Jahresstarts gehe der Vorstand für 2023 unverändert von einem leichten Rückgang der Gesamtkonzernleistung sowie einem EBIT zwischen 35 und 60 Mio. Euro aus. Letzteres sei selbst bezogen auf die Obergrenze mit Q1 bereits zu über 50% erfüllt worden. Die Region Naher Osten dürfte dabei einen wesentlichen Ergebnisbeitrag liefern. Der Analyst hebe seine Prognosen deutlich an und würde im Normalfall mit einer Anpassung der Guidance spätestens zum Halbjahr rechnen. Durch das angestrebte Delisting könnte dieser Trigger für den Kapitalmarkt jedoch bereits hinfällig sein.BAUER fahre schneller als erwartet die Ergebniseffekte aus der Restrukturierung und den gewonnenen Großaufträgen im Nahen Osten ein, wodurch auch das mittelfristige Profitabilitätsziel der Gruppe (EBIT-Marge: 7 bis 9%) schlagartig deutlich realistischer anmute. Eine Verstetigung der Entwicklung aus Q1 impliziere somit Upside in den Analysten-Prognosen und dem Konsens über 2023 hinaus.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die BAUER-Aktie wegen der eingeschränkten Liquidität durch das kommende Delisting auf "halten" ab, sieht den Fair Value aber bei 11,00 Euro. Den gebotenen gesetzlichen Mindestpreis von 6,29 Euro erachte er mithin als unattraktiv. (Analyse vom 12.05.2023)