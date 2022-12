Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BAUER AG:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. BAUER profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte.



Damit bietet BAUER passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen, verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (07.12.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Aktie der BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BAUER habe jüngst die Einzelheiten zur angekündigten Kapitalerhöhung vermeldet. Darüber habe das Unternehmen gestern aufgrund notwendiger Abwertungen von Vermögenswerten und der Abwicklung von Tochterfirmen eine umfassende Gewinnwarnung bekannt gegeben.Auf der außerordentlichen HV am 18. November hätten die Aktionäre für eine Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von bis zu rund 17,4 Mio. neuen Aktien unter Gewährung des Bezugsrechts gestimmt. Das Bezugsverhältnis betrage 3:2 und der Bezugspreis sei auf 6,00 Euro je neue Aktie festgelegt worden. Aufseiten der Hauptaktionäre habe die mit aktuell 30% beteiligte Doblinger Beteiligung GmbH bereits ihre Bereitschaft bekundet, sich in wesentlichem Umfang an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Darüber hinaus habe sich über eine Zeichnungs- und Erwerbsvereinbarung die ihr nahestehende SD Thesaurus GmbH, an der Frau Sabine Doblinger maßgeblich beteiligt sei, verpflichtet, alle nicht von anderen Aktionären bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis bis zu einem Maximalbetrag in Höhe von 70 Mio. Euro zu erwerben. Nach jetzigem Kenntnisstand werde sich die Familie Bauer (Anteil: 36,0%) nicht an der KE beteiligen. Die Bezugsfrist solle am 22. Dezember 2022 beginnen und am 12. Januar 2023 enden, sodass die Platzierung der Aktien voraussichtlich noch im Januar 2023 erfolgen könne.Einen Erfolg der Kapitalmaßnahme würden die Aktienanalysten der Montega AG aufgrund der umfassenden Verpflichtungen vonseiten des Großaktionärs Doblinger als weitestgehend gesichert erachten. Zugleich sei dieser nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG angesichts des hohen Verschuldungsgrades (Net Debt/EBITDA 2022e: 4,6x) und der beim Konsortialkredit (Volumen: 390 Mio. Euro) einzuhaltenden Covenants (Net Debt/EBITDA: < 3,25x; EK-Quote: > 25,0%) eine wesentliche Voraussetzung, um die Gesellschaft kurzfristig vor Turbulenzen zu bewahren. Die Mittel der KE dürften somit vollständig in den Schuldenabbau fließen. Die Neuausrichtung des nach wie vor defizitären Segments Bau (EBIT 9M/22: -13,4 Mio. Euro) sollte hingegen wenig cash-intensiv sein. Hierbei plane BAUER die Reduktion von aktuell 24 auf 14 Auslandstöchter bis Ende 2023. Auf die betroffenen Einheiten sei zuletzt ein Jahresumsatz von rund 150 Mio. Euro sowie ein operativer Verlust von 25 bis 30 Mio. Euro entfallen. Der Rückzug dürfte überwiegend durch den Verkauf der Assets erfolgen, die Buchwerte habe der CFO auf 70 bis 80 Mio. Euro beziffert.Aus dem Verkauf bzw. der Abwicklung von Tochtergesellschaften wie der Brunnenbohrtochter in Jordanien erwarte der Vorstand noch in 2022 anfallende negative Effekte auf das EBIT in Höhe von etwa 25 bis 35 Mio. Euro. Darüber hinaus gehe BAUER aufgrund des steigenden Zinsniveaus und einer veränderten Risikolage in einzelnen Ländern von erheblichen Abwertungen auf Teile des Anlage- sowie des Umlaufvermögens zum Jahresende 2022 infolge eines höheren Kapitalkostenansatzes (WACC) aus. Die nicht cash-wirksamen Impairments habe der Vorstand auf zusätzlich rund 55 bis 70 Mio. Euro beziffert. In Summe sei die Guidance hinsichtlich des EBITs daher auf -65 bis -90 Mio. Euro gesenkt worden (zuvor: "deutlich unter dem Vorjahr"; EBIT 2021: 36,0 Mio. Euro).Mit Umsetzung der skizzierten Maßnahmen sehe sich der Vorstand jedoch in der Lage, im Bau in 2023 einen kräftigen Turnaround zu erzielen und bereits in 2024 das EBIT-Margenziel von 4% bis 6% zu erreichen. Rückenwind biete die nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG im Kern starke Auftragslage des Segments mit einem Bestand per 30.09. von knapp 948 Mio. Euro. Zum einen habe BAUER trotz der jüngsten Verwerfungen in der Baubranche in 2022 bislang keine Stornierungen hinnehmen müssen, zum anderen adressiere der Bau im Verhältnis 60:40 überwiegend staatliche Kunden und könne wie mit der Planstadt NEOM in Saudi-Arabien (Volumen: >100 Mio. Euro p.a.; zweistellige Marge) hochprofitable Langfristprojekte vorweisen.Die Trennung von zahlreichen Verlustbringern verspreche BAUER in 2023 auf einen gesunden Kern zu verschlanken, sodass die Phase der Übergangsjahre ein Ende fänden sollte. Zugleich zeichne sich über die KE Entspannung auf der Schuldenseite ab. Die Aktienanalysten der Montega AG würden den Bezugspreis von 6,00 Euro als attraktiv erachten und die Kapitalmaßnahme nach Abschluss in ihr Bewertungsmodell inkludieren.Aufgrund des Restrisikos für die Umsetzung der Transaktion hält Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, aber trotz des bewertungstechnischen Upsides bis auf weiteres an seinem Rating "halten" für die Aktie von BAUER fest. Das Kursziel liege bei 10,00 Euro. (Analyse vom 07.12.2022)