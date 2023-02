Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) unter die Lupe.Hinsichtlich der Klage gegen den HV-Beschluss zur Kapitalerhöhung vom 18.11.2022 habe BAUER bereits Ende Januar über einen Prozessvergleich mit den klagenden Aktionären berichtet. Gestern sei schließlich ein neuer Zeitplan für den Vollzug der KE veröffentlicht worden.Die insgesamt 17,4 Mio. neuen Aktien sollten den Aktionären nun vom 01.-15. März 2023 im von der HV beschlossenen Bezugsverhältnis von 3:2 angeboten werden. Der festgelegte Bezugspreis betrage unverändert 6,00 Euro je neuer Aktie. Hinzugekommen sei die Einrichtung eines Bezugsrechtehandels am regulierten Markt der Frankfurter Börse, dessen Fehlen einen wesentlichen Streitpunkt zwischen BAUER und den Klägern dargestellt und letztlich zur Verzögerung im ursprünglichen Zeitplan geführt habe. Nach wie vor hätten der Großaktionär Doblinger Beteiligung GmbH sowie die ihr nahestehende SD Thesaurus GmbH ihre Unterstützung der KE zugesichert.Der Analyst gehe dementsprechend davon aus, dass die Doblinger Beteiligung sämtliche Bezugsrechte wahrnehme. SD Thesaurus wiederum habe sich verpflichtet, alle nicht von anderen Aktionären bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis bis zu einem maximalen Gesamtbetrag in Höhe von 70 Mio. Euro zu erwerben. Dies dürfte in erster Linie für das der Familie Bauer zustehende Aktienpaket gelten, da sich diese nicht an der Transaktion beteiligen und somit eine starke Verwässerung hinnehmen werde, die sie unter die Sperrminorität von 25% drücken dürfte. Im Gegenzug sollte die Aufstockung bei den mit Doblinger verbundenen bzw. nahestehenden Gesellschaften ein Pflichtübernahmeangebot zur Folge haben. Die Ausgabe der neuen Aktien und die Einbeziehung in die bestehende Notierung erfolge voraussichtlich am 30. März.Der avisierte Bruttoemissionserlös von rund 105 Mio. Euro sollte BAUERs Bilanz durch die angestrebte Reduktion der Nettoverschuldung wesentlich stärken und die laufende Restrukturierung des Bausegments erleichtern. Letztere sei die zentrale Voraussetzung dafür, die Konzernprofitabilität (EBIT-Marge) bis 2024 wie geplant auf 7 bis 9% zu steigern (2022e: -5,7% inkl. Impairments).Mit Blick auf das Segment Maschinen (Margenziel: 10 bis 12%; 2022e: 7,1%) erachte der Analyst eine Wiederbelebung des chinesischen Markts als essenziell. Dieser sei gemäß den Bauaktivitätsdaten von Komatsu für Januar (Komtrax: -37,2% yoy) jedoch äußerst schwach ins Jahr gestartet. In Summe dürfte 2023 daher trotz des avisierten Turnarounds noch als Übergangsjahr zu klassifizieren sein.Mit der sich abzeichnenden KE sollte BAUER ein wichtiger Schritt in der Transformation gelingen. Der Analyst werde die Transaktion nach erfolgreichem Vollzug ins Modell einbauen, was eine spürbare Verwässerung des Fair Values zur Folge haben werde.Das Rating "halten" belässt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, trotz des ausgewiesenen Upside-Potenzials zunächst unverändert. Das Kursziel laute 10,00 Euro. (Analyse vom 23.02.2023)