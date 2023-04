Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BAUER AG:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. BAUER profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte.



Damit bietet BAUER passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen, verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (06.04.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF).BAUER habe gestern den Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht, nachdem Anfang März bereits vorläufige Kennzahlen vorgelegt worden seien. Der Ausblick für 2023 falle defensiv aus.Der Konzernumsatz sei 2022 um 13,8% yoy auf 1.630,1 Mio. Euro gestiegen und habe sich damit annähernd deckungsgleich mit der vorab berichteten Gesamtleistung des Konzerns erhöht (+13,7% yoy auf 1.748,1 Mio. Euro). Alle Segmente hätten mit zweistelligen Wachstumsraten zur Entwicklung beigetragen (Bau: +14,2% yoy; Maschinen: +13,4% yoy; Resources: +12,7% yoy). Das Segment Bau habe dabei in Q4 eine starke Erholung (+30,8% yoy) verzeichnet, jedoch mit einem Jahresumsatz in Höhe von 731,3 Mio. Euro die Analysten-Prognose (759,0 Mio. Euro) nicht ganz erfüllt.Im Segment Maschinen dagegen sei der Umsatz mit 625,9 Mio. Euro etwas höher ausgefallen als antizipiert (610,5 Mio. Euro). Der Auftragseingang des Konzerns habe mit 1.828,6 Mio. Euro (+5,1% yoy) einen Höchstwert markiert, wenngleich Q4 nach starker Vorjahresbasis mit -24,5% yoy rückläufig gewesen sei.Ergebnisseitig hätten sich alle Segmente durch negative Sondereffekte aus Impairments sowie der laufenden Restrukturierung (in Summe 103,2 Mio. Euro) belastet gezeigt. Adjustiert habe das Konzern-EBIT mit 35,2 Mio. Euro annähernd auf Vorjahresniveau (36,0 Mio. Euro) und leicht über der Analysten-Prognose (33,0 Mio. Euro) gelegen.2023 erwarte BAUER einen leichten Rückgang der Gesamtleistung sowie ein EBIT zwischen 35 und 60 Mio. Euro. Bezüglich der Top Line decke sich dies weitgehend mit der Analysten-Prognose. Ertragsseitig (Konsens: 63,8 Mio. Euro) sei der Ausblick dagegen vor allem am unteren Ende sehr vorsichtig gewählt und dürfte Risikopuffer aufgrund der noch laufenden Restrukturierung sowie der fragilen Baukonjunktur beinhalten. Der Analyst gehe in allen Bereichen von einer leichten Steigerung der operativen Profitabilität aus und passe seine EBIT-Prognose daher nur moderat nach unten an.Nach der jüngsten KE halte die SD Thesaurus GmbH einen Stimmrechtsanteil von insg. 52,8%, da sie zusammen mit der Doblinger Beteiligung GmbH agiere. Beide Firmen seien Alfons Doblinger zuzurechnen. Aufgrund dessen habe die SD Thesaurus GmbH am 31.03. ein Pflichtangebot angekündigt, das innerhalb von vier Wochen folgen und mindestens dem Durchschnittskurs der letzten sechs Monate entsprechen dürfte. Zugleich solle das Pflichtangebot als Delisting vom regulierten Markt ausgestaltet werden. Eine Positionierung des Vorstands zum Pflicht- und Delisting-Angebot stehe noch aus.Nach einem schwierigen GJ halte der Analyst BAUER angesichts des visiblen Turnarounds für attraktiv bewertet (KBV 2023e: 0,6x).Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher das Rating "kaufen" mit einem Kursziel von 10,00 Euro, das drohende Delisting gefährdet aber die Liquidität der BAUER-Aktie. (Analyse vom 06.04.2023)