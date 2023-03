Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BAUER-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAUER-Aktie:

6,12 EUR -0,97% (20.03.2023, 13:12)



XETRA-Aktienkurs BAUER-Aktie:

6,10 EUR -1,29% (20.03.2023, 12:05)



ISIN BAUER-Aktie:

DE0005168108



WKN BAUER-Aktie:

516810



Ticker-Symbol BAUER-Aktie:

B5A



NASDAQ OTC-Symbol BAUER-Aktie:

BRAGF



Kurzprofil BAUER AG:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. BAUER profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte.



Damit bietet BAUER passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen, verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (20.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF).BAUER habe am vergangenen Donnerstag nach Ablauf der planmäßig beendeten Bezugsphase im Rahmen der jüngsten KE die Platzierung nahezu sämtlicher neuer Aktien gemeldet.Insgesamt habe BAUER 16.945.697 der ursprünglich bis zu rund 17,4 Mio. avisierten neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 6,00 Euro je Aktie platzieren können. Der Gesellschaft fließe durch die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ein Bruttoemissionserlös von rund 101,7 Mio. Euro zu. Der Nettomissionserlös belaufe sich auf ca. 100,8 Mio. Euro und solle zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten (9M/22: Nettofinanzschulden in Höhe von 480,6 Mio. Euro) genutzt werden. Die Eigenkapitalquote dürfte sich dadurch wieder auf rund 30% verbessern.Der Großaktionär Doblinger Beteiligung GmbH (Stimmrechtsanteil zuvor: 30,0%) habe im Rahmen der KE 2.900.000 neue Aktien erworben, habe damit allerdings einen wesentlichen Teil der Bezugsrechte nicht ausgeübt. Der Stimmrechtsanteil reduziere sich somit auf zukünftig 24,9%. Im Gegenzug habe die SD Thesaurus GmbH mit 12.000.000 neuen Aktien noch mehr Stücke erworben als erwartet. Im Vorfeld habe sich die Doblinger nahestehende Gesellschaft gegenüber BAUER dazu verpflichtet, alle nicht von anderen Aktionären bezogenen neuen Aktien zum Bezugspreis bis zu einem Maximalbetrag von 70 Mio. Euro zu zeichnen. Die SD Thesaurus halte somit fortan ein Anteil in Höhe von 27,9% am Grundkapital BAUERs.Die Familie Bauer selbst habe sich nicht an der KE beteiligt, sodass ihr Anteil auf rund 21,8% abschmilzt (zuvor: 36,0%) und unter die Sperrminorität falle. Gemeinsam hätten Doblinger Beteiligung und SD Thesaurus mit 52,8% zukünftig sogar die Mehrheit bei BAUER inne. Sofern die Gesellschaften als "Acting in Concert" betrachtet würden, dürfte zeitnah ein Pflichtangebot folgen, dass mindestens dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate (per 20.3.: ca. 6,10 Euro) entsprechen müsste. Die Eintragung ins Handelsregister und die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung sollten bis Ende März vollzogen sein.Wenngleich der Analyst dies im gegenwärtigen Umfeld als zu ambitioniert erachte, traue er BAUER mit dem laufenden Jahr den Turnaround zu einer nachhaltigeren Profitabilität zu. Rückenwind liefere vor allem der zügige Fortschritt am Mega-Projekt NEOM in Saudi-Arabien. Zudem wecke die nach Abschluss des Neujahrsfestes erkennbare Belebung der Bauaktivität in China (Komtrax: Feb. +61,4% yoy) Hoffnungen auf auch dort wieder anziehende Absätze im margenstärkeren Segment Maschinen.Der Analyst habe die KE nun in sein Modell eingebunden. Infolge der Verwässerung ergebe sich ein neues DCF-basiertes Kursziel von 9,00 Euro.Angesichts des erwarteten Turnarounds und der günstigen Bewertung (KBV 2023e: 0,5x) stuft Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, die BAUER-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 20.03.2023)