Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,19 EUR +1,69% (07.12.2023, 14:52)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,40 EUR +2,40% (07.12.2023, 15:06)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In einem mittlerweile wieder freundlichen Marktumfeld könnten auch die in den letzten beiden Jahren schwach gelaufenen BASF-Anteile wieder Boden gut machen. Der DAX-Titel habe zuletzt einen soliden Aufwärtstrend ausbilden können. Und auch in einem anderen Bereich gebe es einen positiven Trend: BASF werde Stück für Stück grüner.Denn das Unternehmen, das natürlich aufgrund seiner energie-intensiven Tätigkeit Tag für Tag riesige Mengen an CO2 emittiere, wolle den Ausstoß in den nächsten Jahren kräftig verringern, was natürlich angesichts der weiter steigenden CO2-Bepreisung nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll sei.So wolle sich der Chemiegigant künftig noch mehr grünen Strom aus der Nordsee sichern. BASF befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall für dessen Windparkprojekte Nordlicht 1 und 2, hätten die beiden Konzerne kürzlich bekannt gegeben. Die vereinbarte Partnerschaft sehe vor, dass BASF 49 Prozent der Projektanteile von Vattenfall kaufe. Der DAX-Konzern wolle mit knapp der Hälfte des dort erzeugten Stroms insbesondere seinen Standort in Ludwigshafen versorgen. Laut der Mitteilung beteilige sich BASF zum zweiten Mal an einem Windparkprojekt von Vattenfall auf See.Bei der im historischen Vergleich günstig bewerteten Dividendenperle (aktuelle Rendite - sollte es zu keiner Kürzung für das schwierige Jahr 2023 kommen: 7,7 Prozent) könne weiter auf auf eine nachhaltige Erholung spekuliert werden. Wichtig dabei: Ein Stoppkurs bei 36,00 Euro sichert die Position nach unten ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link