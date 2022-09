Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem anhaltend schwierigen Marktumfeld habe sich die BASF-Aktie an den vergangenen Handelstagen relativ robust präsentiert. Um die monatelange Talfahrt nachhaltig zu stoppen, bedürfe es jedoch noch einen langen Atem. Indes arbeite der weltgrößte Chemieproduzent weiter an Wegen, um sich noch besser für die Zukunft zu wappnen.So lasse der DAX -Konzern am Verbundstandort in Ludwigshafen zwei Steamcracker-Öfen zur Aufspaltung von Kohlenwasserstoffe errichten, die mit Strom betrieben werden sollten. Dabei wolle BASF vor allem Energie aus Wind, Solar & Co nutzen. Langfristig solle diese Aufgabe ein eigens für BASF geplanter Windpark in der Nordsee übernehmen.Die weltweit erste großtechnische Demonstrationsanlage dieser Art, welche der DAX-Konzern Linde bauen werde, solle bereits im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden. BASF rechne damit, dass dann mit sechs Megawatt Grünstrom in der Stunde knapp vier Tonnen Kohlenwasserstoffe verarbeitet werden könnten. Bisher würden Steamcracker mit Gas betrieben. BASF arbeite aber schon seit längerer Zeit daran, dieses sehr energieaufwendige Verfahren, welches am Beginn der Verbundproduktion von chemischen Grundstoffen stehe, möglichst klimaneutral realisieren zu können. Als Co-Investor beteilige sich der saudische Chemiekonzern Sabic an dem Projekt. Zudem fördere das Bundeswirtschaftsministerium den Umbau mit 14,8 Millionen Euro.BASF setze weiter fleißig die Weichen, um den CO2-Ausstoß in den kommenden Jahren kontinuierlich herunterfahren zu können. Dennoch dränge sich angesichts der Sorgen bezüglich Konjunkturentwicklung, Gasversorgung und Rhein-Pegel sowie dem eher schwachen Chartbild aktuell kein Einstieg auf.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.