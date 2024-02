Börsenplätze BASF-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemieriese BASF ziehe die Konsequenzen aus den Berichten, wonach Mitarbeiter von Partner-Gesellschaften stark in das Unterdrückungssystem gegen die muslimische Minderheit der Uiguren verwickelt sein sollten. So verkaufe der DAX-Konzern seine Anteile an den beiden Joint Ventures BASF Markor Chemical Manufacturing sowie Markor Meiou Chemical in China.Das Unternehmen habe auf der Firmen-Homepage erklärt: "Die Situation in der Region Xinjiang war stets Teil der BASF-Gesamtbeurteilung ihrer Joint Ventures in Korla. Regelmäßige Sorgfaltsmaßnahmen, einschließlich interner und externer Audits, haben keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in den beiden Joint Ventures ergeben. Dennoch enthalten kürzlich veröffentlichte Berichte über den Joint-Venture-Partner schwerwiegende Vorwürfe, die auf Aktivitäten hinweisen, die nicht mit den Werten von BASF vereinbar sind." Zu den finanziellen Details seien keine Angaben gemacht worden.Der DAX-Konzern betone aber auch: "Festzuhalten ist, dass BASF auch im Zusammenhang mit den veröffentlichten Berichten keine Hinweise darauf hat, dass Mitarbeitende der beiden Joint Ventures in Korla an Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren. Die jüngsten Berichte beziehen sich auf den Joint-Venture-Partner von BASF, an dem BASF keine Anteile hält."Dass BASF Konsequenzen ziehe, sei richtig. Ebenso sei aber auch verständlich, dass der Konzern im für das Unternehmen enorm wichtigen Markt weiterhin aktiv bleibe. Auf den Aktienkurs dürfte die Aktion eher geringe Auswirkungen haben.Die Dividendenperle bleibt eine solide Halteposition (Stopp: 36,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link