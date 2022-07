Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MAN und die BASF möchten gemeinsam eine riesige Wärmepumpe im Ludwigshafener Stammwerk des Chemiekonzerns bauen. Die Anlage solle Dampf erzeugen und dafür die Abwärme aus dem Kühlwassersystem nutzen, wie beide Unternehmen mitgeteilt hätten. Mit der Wärmepumpe wolle die BASF bis zu 150 Tonnen Dampf pro Stunde für Europas größten Chemiestandort erzeugen.Ob die Anlage in der angedachten Form gebaut werden könne, möchten MAN Energy Solutions und BASF bis Jahresende in einer Machbarkeitsstudie klären. Wasserdampf sei für die Produktion in der chemischen Industrie essenziell, die BASF habe ihren Bedarf in Ludwigshafen auf gut 20 Millionen Tonnen im Jahr beziffert.Für etwa die Hälfte davon sei das Werk bislang noch auf Gas angewiesen, um das Wasser zu erhitzen. Die Wärmepumpe könnte einen Teil dieses großen Bedarfs decken, solle so den Gasverbrauch verringern und die CO2-Emissionen um bis zu 390 000 Tonnen pro Jahr senken.Neben Wasser sei Gas ein wichtiger Grundstoff der Chemieindustrie, sowohl für die Wärmegewinnung als auch als Rohstoff. Wegen der unsicheren Versorgungslage würden viele Chemiefirmen an der Reduzierung ihres Bedarfs arbeiten.Es wäre natürlich ganz klar positiv zu werten, könnte sich BASF durch dieses Projekt unabhängiger von russischen Erdgaslieferungen machen. Das sei aber alles zunächst nur Zukunftsmusik. Aktuell würden die Risiken bezüglich der Gasversorgung und der weiteren Entwicklung der Weltkonjunktur die Aktie belasten, was unschwer am sehr schwachen Chart erkennbar sei.Ein Kauf drängt sich daher trotz der günstigen Bewertung vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Wer bereits investiert sei, achte auf den Stopp bei 39,00 Euro. (Analyse vom 04.07.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: