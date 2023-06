Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,80 EUR -2,05% (20.06.2023, 10:24)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,97 EUR -2,48% (20.06.2023, 10:10)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Für den Ludwigshafener Chemiegigant sehe es aktuell gar nicht gut aus. Erst hätten die Analysten der HSBC ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie gestrichen. Für einen weiteren Stimmungsdämpfer habe nun der Kölner Spezialchemie-Konzern LANXESS mit einer Gewinnwarnung gesorgt. Die BASF-Aktie habe sie eine absteigende Dreiecksformation ausgebildet, die nun vor der Auflösung nach unten stehe. Schließe der Titel am heutigen Dienstag unterhalb der Dreiecksbegrenzung, die sich zwischen 44,04 und 45 Euro aufspanne, werde ein starkes charttechnisches Verkaufssignal ausgelöst. Dann sei Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Rücksetzer bis an das nächste Volume-Peak bei 41,60 Euro ausweiten würden. Darunter diene die runde 40-Euro-Marke und das 52-Wochen-Tief bei 37,90 Euro als Unterstützung.Ein Engagement im Chemiesektor sei derzeit v.a. eine Wette auf eine robuste Erholung der Weltwirtschaft, die wiederum nur mit einer florierenden chinesischen Volkswirtschaft möglich sei. Kurzfristig sei der Sektor aber vom negativen Newsflow belastet. Anleger sollten aktuell nicht zugreifen, investierte Anleger den Stopp bei 42 Euro beachten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: