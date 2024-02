Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (02.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Egal ob China, Deutschland oder die USA - praktisch in allen für den Ludwigshafener Chemieriesen wichtigen Volkswirtschaften komme die Konjunktur nicht in Schwung. Dies sei mit den anhaltend hohen Energiekosten derzeit wohl die Hauptsorge in den Vorstandsetagen. Doch immerhin habe es gestern etwas ermutigende Nachrichten gegeben. So habe sich etwa die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im Januar von niedrigem Niveau aus spürbar aufgehellt.Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sei im Monatsvergleich um 2,2 Punkte auf 46,6 Zähler gestiegen, wie S&P am Donnerstag mitgeteilt habe. Das Ergebnis einer vorläufigen Schätzung sei wie von Experten im Schnitt erwartet bestätigt worden. Damit sei die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone bereits zum dritten Mal in Folge gestiegen. Der Indexwert habe im Januar den höchsten Stand seit März letzten Jahres erreicht. Mit weniger als 50 Punkten signalisiere er allerdings nach wie vor einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.Die Talfahrt der Eurozone-Industrie habe sich S&P zufolge im Januar dank der schwächsten Rückgänge bei Produktion und Auftragseingang seit April 2023 verlangsamt. In den USA habe sich indes die Stimmung in der Industrie ebenfalls stärker als erwartet verbessert. So sei der Einkaufsmanagerindex ISM dort von 47,1 Punkten im Vormonat auf 49,1 Punkte gestiegen, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt lediglich eine Verbesserung auf 47,2 Zähler erwartet. Der Indikator liege aber auch hier noch unter der Schwelle von 50 Punkten, was auf eine eher schrumpfende Industrie hinweise.Die im historischen Vergleich sehr günstig bewertete Aktie von BASF (Stoppkurs: 36 Euro) bleibe für mutige Anleger mit einem langen Atem attraktiv, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.