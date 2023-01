Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

52,61 EUR +0,11% (10.01.2023, 08:53)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

52,84 EUR +0,06% (09.01.2023, 17:40)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BASF sei in den vergangenen Handelswochen gut gelaufen - zu gut nach Ansicht der Experten der UBS. So habe Analyst Andrew Stott das Kursziel für die Anteilscheine des weltgrößten Chemieproduzenten vor den Quartalszahlen von 38 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "sell" belassen.Jüngste negative Signale einiger Ölkonzerne zur Entwicklung der Chemiebranche hätten die Anleger bereits auf bestehende Risiken im Upstream-Bereich von BASF aufmerksam gemacht. Dennoch bestehe immer noch Spielraum für negative Überraschungen, verglichen mit dem Konsens. Das neue Kursziel reflektiere vor allem seine revidierte Schätzung in puncto Betriebskapital sowie die Verlagerung des Bewertungshorizonts auf 2023.Hingegen habe das US-Analysehaus Bernstein Research das Kursziel für BASF von 72 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "outperform" belassen. Insgesamt verbessere sich das Umfeld für die Chemiebranche von niedrigem Niveau aus, habe Analyst Gunther Zechmann in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick für 2023 geschrieben. Zwar gebe es konjunkturelle Unsicherheiten und der Weg könnte holprig werden, doch seien die Erwartungen der Investoren bereits gering. So öffne sich China nach der Pandemie, die Inflation lasse nach und die Rohstoff- und Energiekosten dürften sinken. In solchen Phasen seien insbesondere Konsumenten-Chemiewerte wie Aktien von Herstellern von Lebensmittelzusätzen und Düften interessant. Hier verweise der Experte auf Symrise, DSM und Novozymes, lobe IFF und DSM aber insbesondere. Zugleich gehe der Agrarboom weiter, was für Bayer spreche, aber auch vorteilhaft für BASF, Corteva und KWS sei. Akzo-Nobel habe der Analyst wegen des Fokus des Farben- und Lackeherstellers auf die Bauwirtschaft abgestuft, da diese erst einmal weiter schwächeln dürfte."Der Aktionär" sei für die BASF-Aktie auch weiterhin zuversichtlich gestimmt. Mutige können beim breit aufgestellten Chemieriesen mit solider Bilanz und guten Aussichten nach wie vor einsteigen - zumal die Bewertung immer noch günstig ist, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stoppkurs könne bei 42,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 10.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.