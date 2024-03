Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Bereits seit vielen Monaten würden die Chemieproduzenten LANXESS und BASF auf eine nachhaltige Wiederbelebung der chinesischen Volkswirtschaft hoffen, die zuvor über Jahre hinweg beständig eine zuverlässige Wachstumslokomotive für die gesamte Weltkonjunktur dargestellt habe. Doch der Motor sei letztlich seit Corona ins Stottern geraten.Doch nun würden viele Marktteilnehmer darauf hoffen, dass die chinesische Führung auf dem am Dienstag beginnenden Volkskongress ein ambitioniertes Wachstumsziel ausrufen werde und im Idealfall dazu natürlich auch konkrete Maßnahmen ankündigen werde, wie dieses Ziel erreicht werde. Dies dürfte dann auch deutschen Chemiefirmen wie LANXESS und BASF in die Karten spielen.Dass Handlungsbedarf bestehe, hätten in der Vorwoche etwa die Daten aus Chinas Verarbeitendem Gewerbe gezeigt. Denn dort herrsche weiterhin schlechte Stimmung. Im Februar sei der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 49,1 Punkte gesunken und damit 0,1 Punkte weniger als im Vormonat, wie das Statistikamt in Peking am Freitag mitgeteilt habe. Damit sei der Index, der für Analysten und Entscheider ein wichtiger Indikator sei, den fünften Monat in Folge unter 50 Punkten geblieben. Unter dieser wichtigen Marke werde von einem Schrumpfen im Geschäft der befragten Unternehmen ausgegangen. Ein Wert darüber signalisiere Wachstum.China habe schon länger mit schweren wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Auf dem inländischen Markt würden die Menschen zu wenig konsumieren, eine weitreichende Immobilienkrise und schwache Außenhandelszahlen würden die Konjunktur belasten und obendrein sei das Vertrauen vieler Investoren an den Börsen gesunken, was wiederum zu Verkäufen geführt habe.Es dürfte in dieser Woche spannend werden, ob es tatsächlich endlich wieder positive Impulse aus China geben werde. Werde ein ambitioniertes Wachstumsziel mitsamt konkreten Maßnahmen verkündet, so könnte es mit den Kursen von BASF und LANXESS wieder nach oben gehen. Die Chemie-Titel bleiben indes weiterhin eher für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig: Beide Positionen sollten mit Stoppkursen nach unten abgesichert werden. Bei BASF sollte die Absicherung bei 36,00 Euro belassen werden, bei LANXESS bei 19,50 Euro. (Analyse vom 04.03.2024)Mit Material von dpa-AFX