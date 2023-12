Bei BASF kann daher weiter auf eine Fortsetzung der Erholung spekuliert werden (Stoppkurs: 36,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2023)



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (21.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange Zeit sei gerätselt worden, nun herrsche Klarheit: Der weltgrößte Chemiekonzern BASF bekomme eine neue Führungsspitze: Asienchef Markus Kamieth löse nach der Hauptversammlung des Ludwigshafener DAX-Konzerns im April 2024 den langjährigen CEO Martin Brudermüller ab. Der Abschied des 62-Jährigen habe bereits länger festgestanden.Kamieth sei gemeinsam mit der bisherigen Technologiechefin Melanie Maas-Brunner bereits als Favorit für den Chefposten gehandelt worden. Maas-Brunner werde ihren Ende Januar 2024 auslaufenden Vertrag aber nicht verlängern.Der promovierte Chemiker Kamieth vereine strategischen Weitblick sowie operative Umsetzungsstärke und werde den Geschäften und Teams bei BASF neue Impulse geben, habe Aufsichtsratschef Kurt Bock über den künftigen starken Mann bei dem Chemieriesen gesagt. Der Manager habe während seiner vielen beruflichen Stationen in Deutschland, den USA und Asien hervorragende Ergebnisse für BASF erzielt.Der Asien-Experte übernehme den Chemiekonzern in unruhigem Fahrwasser. Wie die gesamte weltweite Chemiebranche leide BASF unter einer schwachen Nachfrage und dem Anstieg der Energiepreise - der Konzern sei der größte industrielle Gasverbraucher in Deutschland. Im dritten Quartal seien der Umsatz und das operative Ergebnis bei dem Konzern deutlich zurückgegangen. Unter dem Strich sei wegen Problemen bei der Öl- und Gastochter Wintershall sogar ein Verlust verbucht worden.Brudermüller, der BASF seit 2018 als Konzernchef führe und seit 2006 Mitglied des Vorstands sei, habe beim vergangenen Aktionärstreffen des Chemieriesen angekündigt, das Unternehmen strebe an, weiter hochprofitabel in China zu wachsen. Da mit Markus Kamieth als Vorstandschef ein ausgewiesener Asienexperte das Ruder bei der BASF übernehme, sei nicht von einem Kurswechsel auszugehen.Der Aufsichtsrat habe in seiner Sitzung ferner beschlossen, dass Katja Scharpwinkel ab Februar neues Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin bei BASF werde. Die 54-Jährige folge auf Maas-Brunner, die sich neuen Aufgaben widmen wolle. Ferner sei Anup Kothari ab März nächsten Jahres als Mitglied des BASF-Vorstands berufen worden. Brudermüller solle nach seinem Ausscheiden im Frühjahr den Vorsitz des Mercedes-Benz-Aufsichtsrats übernehmen.Der BASF-Betriebsrat habe die Bekanntgabe des Chefwechsels noch vor Weihnachten begrüßt. "Gerade in kritischen Zeiten ist es wichtig, dass Verantwortlichkeiten geklärt sind und kein Vakuum entsteht", habe der Vorsitzende Sinischa Horvat mitgeteilt. Der künftige Vorstand stehe vor immensen Herausforderungen. "Es geht im Wesentlichen um die sozial-ökologische Transformation und um die Zukunftsfähigkeit Europas und insbesondere des Standortes Ludwigshafens."Nun herrsche Klarheit beim weltgrößten Chemieproduzenten. Doch auch unter dem neuen CEO würden die Rahmenbedingungen angesichts einer lahmenden Weltkonjunktur und anhaltend hoher Energiepreise schwierig bleiben. Doch dies dürfte angesichts der im historischen Vergleich immer noch günstigen Bewertung ohnehin bereits längst eingepreist sein.