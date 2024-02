Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (19.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nach jahrelanger Suche nach einem Abnehmer für die Öl- und Gastochter Wintershall Dea sei der Ludwigshafener Chemieriese im Dezember beim britischen Energiekonzern Harbour Energy fündig geworden. Der Deal müsse aber noch von der Regierung freigegeben werden. Dies bereite dem DAX-Konzern jedoch kein Kopfzerbrechen.So sehe etwa BASF-Finanzchef Dirk Elvermann keine Hürden für den geplanten Verkauf von Wintershall Dea an Harbour Energy. Die Prüfung sei im Außenwirtschaftsgesetz und in einer entsprechenden Verordnung eine Selbstverständlichkeit, habe Elvermann gegenüber den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa erklärt. Die Bundesregierung werde den Deal, der im vierten Quartal abgeschlossen werden solle, einer Investitionsprüfung unterziehen. Die Vereinbarung umfasse die Übertragung des Produktions- und Entwicklungsgeschäfts sowie Explorationsrechte in mehreren Ländern, außerdem Lizenzen zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid."Die zu veräußernden Assets der Wintershall Dea stellen keine kritische Infrastruktur dar", habe Elvermann gesagt. Lediglich ein Minderheitsanteil am Fernleitungsnetzbetreiber Nowega könne als Teil der kritischen Infrastruktur gewertet werden. An dieser sei Wintershall Dea nur mittelbar über eine Minderheitsbeteiligung an Erdgas Münster beteiligt. Dies sei der Auslöser für die Prüfung der Bundesregierung.Darüber hinaus setze Wintershall Dea die Vorbereitung zum getrennten Verkauf des Anteils an der Firma Wiga fort. Diese sei im Gastransport-Geschäft aktiv - die operativ unabhängigen Wiga-Töchter würden Hochdruck-Pipeline-Systeme, einschließlich des Transportnetzwerks von Gascade sowie Opal und NEL, betreiben. Die Pipelines seien ursprünglich genutzt worden, um russisches Gas in Deutschland zu verteilen, habe Elvermann gesagt. Nun würden sie für die Anlandung von Flüssigerdgas aus anderen Ländern genutzt, etwa den USA - künftig möglicherweise auch für Wasserstoff. "Diese kritische Infrastruktur ist nicht Teil des Deals mit Harbour Energy", habe Elvermann betont. Wintershall Dea wolle den Anteil an diesen Pipelines separat verkaufen. Hier sei der Bund der erste Ansprechpartner.Die Chancen, dass die Transaktion durchgewunken werde, stünden relativ gut. Die größte Herausforderung für BASF bliebe weiterhin die schwächelnde Weltkonjunktur. Angesichts der im historischen Vergleich günstigen Bewertung sollte dies jedoch größtenteils eingepreist sein. Indes habe sich das Chartbild zuletzt wieder etwas aufgehellt. Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten weiterhin auf eine nachhaltige Trendwende bei der Dividendenperle setzen. Der Stoppkurs könne unverändert bei 36 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: