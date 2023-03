Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Explosion der Energiepreise und einem Produktionseinbruch im vergangenen Jahr hoffe die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie, bald das Schlimmste überstanden zu haben. Mit den zuletzt wieder deutlich gesunkenen Gaspreisen habe sich die Lage aufgehellt, habe Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), in Frankfurt gesagt. Doch Industriekunden hielten sich zurück. "In der Chemieindustrie fehlen die Aufträge." Eine kraftvolle Erholung sei anders als in der Corona-Pandemie oder nach der globalen Finanzkrise unwahrscheinlich.Für dieses Jahr erwarte die Chemie- und Pharmabranche, dass die Produktion um fünf Prozent sinke gemessen am Vorjahr, das vor dem Ukraine-Krieg ordentlich begonnen habe. Der Branchenumsatz dürfte bei fallenden Preisen um sieben Prozent schrumpfen, habe der VCI am Donnerstag mitgeteilt. Die konjunktursensible Chemie alleine dürfte es härter treffen: Hier rechne man mit einem Produktionsrückgang von acht Prozent und einem Umsatzminus von zehn Prozent.Trotz des Rückgangs der vergangenen Monate seien die Energiepreise im internationalen Vergleich noch "astronomisch", habe Große Entrup betont. Mancher Mittelständler müsse mit chinesischen Strompreisen von 1,5 bis 2 Cent je Kilowattstunde konkurrieren, während der Strompreis für die Industrie hierzulande bei 13 Cent gedeckelt sei. Große Entrup habe weniger Vorschriften und einen Industriestrompreis zwischen 5 und 10 Cent gefordert. Deutschland sei im harten Standortwettbewerb mit den USA, die mit Milliarden-Subventionen locken würden.Für die Beschäftigung hierzulande habe die Krise Folgen. Der Branchenriese BASF lege wegen der teuren Energie mehrere Anlagen im Stammwerk Ludwigshafen still, darunter eine der beiden Ammoniak-Anlagen. Rund 700 Stellen in der Produktion seien von den Einschnitten betroffen. Zudem wolle BASF unterm Strich 2.600 Jobs etwa in Service- und Forschungsbereichen sowie der Zentrale streichen.Zum befürchteten Horrorszenario eines Gasmangels sei es nie gekommen, am Mittwoch seien die deutschen Gasspeicher zu rund zwei Dritteln gefüllt gewesen, auch wegen des milden Winters. BASF-Chef Brudermüller habe jüngst gesagt, er habe nicht erwartet, dass die Terminals für Flüssigerdgas an den deutschen Küsten so schnell fertig würden.Auch das ifo-Institut sehe die Chemie im Aufwind. Die Branche blicke wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft und die Versorgung mit Vorprodukten habe sich spürbar verbessert, habe Branchenexpertin, Anna Wolf, am Donnerstag erklärt. Jedoch bleibe die Nachfrage schwach, der Auftragsbestand sinke und aus dem Export würden keine Impulse erwartet. "Über den Berg ist die chemische Industrie noch nicht."Die sich aufhellenden Aussichten dürften den Chemietiteln allmählich wieder Rückenwind verleihen. "Der Aktionär" bleibt für die günstig bewertete Dividendenperle (Dividendenrendite 7,1 Prozent, KGV 2023e: 11) zuversichtlich gestimmt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Der Stoppkurs könne bei 42,00 Euro belassen werden. Aus charttechnischer Sicht bilde die 200-Tage-Linie eine wichtige Unterstützung. (Analyse vom 10.03.2023)