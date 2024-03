Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des weltgrößten Chemieproduzenten BASF habe an den vergangenen Handelstagen wieder kräftig zulegen können. Durch den Sprung über den Widerstandsbereich bei 50 Euro würden sich nun die Blicke auf die nächste Hürde, das 2023er Hoch bei 54,18 Euro, richten. Werde dies ebenfalls genommen, wäre der Weg nach oben vorerst frei.Denn dann gebe es zunächst kaum ernstzunehmende Widerstände, da die Aktie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 nahezu wie ein Stein gefallen sei.Und auch beim Blick auf die Bewertung falle auf, dass die BASF-Anteile noch durchaus Luft nach oben hätten. So belaufe sich das Kurs-Buchwert-Verhältnis derzeit auf 1,3, ein sehr niedriger Wert und zudem klar unter dem historischen Durchschnitt. Noch niedriger gelegen habe es in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich nur im Zuge von besonderen Ereignissen wie etwa der Finanzkrise, dem Corona-Crash oder dem russischen Einmarsch in der Ukraine.Darüber hinaus belaufe sich die Dividendenrendite nun auf fast 7 Prozent. Auch diese Höhe habe es in der Vergangenheit nur bei seltenen Ereignissen gegeben. Insofern habe die BASF-Aktie trotz der jüngsten Erholung immer noch reichlich Aufholpotenzial.Es bleibe dabei: Die Insiderkäufe der vergangenen Wochen seien bereits ein gutes Zeichen gewesen. Das in dieser Woche generierte Kaufsignal in Verbindung mit einem sich weiter aufhellenden Sentiment sowie einer immer noch günstigen Bewertung sollte der Aktie weiteren Schwung verleihen.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 36,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 22.03.2024)