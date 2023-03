Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BASF-Aktie habe zum Wochenausklang Verluste erlitten. Im Vergleich zum Gesamtmarkt falle das Minus allerdings geringer aus - ein Zeichen relativer Stärke. Und auf Wochensicht stehe sogar ein kleines Plus zu Buche. Zuletzt hätten positive Aussagen der Wirtschaftsweisen geholfen. Auch die Analysten seien überwiegend optimistisch.Insgesamt würden sich 29 von Bloomberg befragte Analysten mit dem DAX-Wert befassen. Zehn der Experten würden zum Kauf raten, nur vier stünden auf der Käuferseite. Und 14 Analysten stünden dem Titel neutral gegenüber. Das 12-Monats-Konsensziel von 54,81 Euro signalisiere rund 19 Prozent Aufwärtspotenzial ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Auch die Wirtschaftsweisen hätten sich jüngst zur Konjunktur positiv geäußert. So habe die deutsche Wirtschaft die befürchtete Rezession nach Ansicht der Experten gerade noch abgewendet. Besonders wegen der stabileren Energieversorgung habe sich der Ausblick leicht aufgehellt, habe das Gremium am Mittwoch in seiner aktualisierten Konjunkturprognose mitgeteilt. Insgesamt bleibe die Lage aber angespannt.Für das laufende Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt nach Ansicht der Wirtschaftsweisen um 0,2 Prozent wachsen. Zuvor seien sie davon ausgegangen, dass es um denselben Wert schrumpfen werde. Für das kommende Jahr würden sie mit einem Wachstum von 1,3 Prozent rechnen.Das Horror-Szenario einer schweren Rezession sei vom Tisch - dennoch sei die Bewertung vieler Aktien von konjunkturabhängigen Unternehmen im historischen Vergleich immer noch enorm günstig. Zudem locke BASF mit einer hohen Dividendenrendite (7,6 Prozent).Kurzum: Investierte Anleger bleiben dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Wichtig sei der empfohlene Stoppkurs bei 42,00 Euro. (Analyse vom 24.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: