BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der weltgrößte Chemie-Konzern habe ein durchwachsenes Jahr hinter sich. Zumindest hätten die Ludwigshafener vor Kurzem einen Käufer für die Öl- und Gastochter Wintershall Dea verkünden können. Die Chemie-Branche könnte hingegen im kommenden Jahr ein Comeback feiern. Dieser Ansicht scheine auch Vorständin Melanie Maas-Brunner zu sein.Die Managerin habe am letzten Handelstag des Jahres 700 BASF-Aktien zum Kurs von 48,7642 Euro auf der Handelsplattform Xetra erworben. Die Position entspreche einem Gegenwert gut 34.000 Euro, wie aus einer Director's-Dealing-Meldung hervorgehe.Maas-Brunner agiere seit 2021 als Vorstandsmitglied respektive Chief Technology Officer (CTO) beim DAX-Unternehmen. Zu ihren Verantwortungsbereichen würden unter anderem European Site & Verbund Management, Global Engineering Services, Corporate Environmental Protection und BASF Venture Capital gehören.Analysten würden damit rechnen, dass im kommenden Jahr sowohl Umsatz als auch Ergebnis bei BASF wieder zulegen könnten. So würden die Experten davon ausgehen, dass die Erlöse von 70,6 Milliarden Euro 2023 auf 72,6 Milliarden Euro steigen würden. Unter dem Strich könnte der Chemie-Riese wieder einen bereinigten Gewinn von 3,88 Euro einfahren (Schätzung für 2023: 3,24 Euro). Daraus resultiere ein vertretbares Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12/13 für 2024. Auch für 2025 würden die Analysten mit weiteren Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis kalkulieren. Das KGV könnte dann weiter auf 10 fallen.Interessierte Anleger können bei der Dividenden-Perle auf eine Fortsetzung der jüngsten charttechnischen Aufwärtsbewegung setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 36,00 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 29.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.