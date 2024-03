XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

49,46 EUR -0,26% (14.03.2024, 09:40)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.03.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Die BASF-Aktie hätten sie in den letzten Jahren eher stiefmütterlich behandelt. Aus gutem Grund, denn seit Ende 2017 durchlebe der Chemietitel eine echte Schlechtwetterperiode. Charttechnisch stehe das Papier nun aber möglicherweise vor einem wichtigen Lebenszeichen. Als solches würden sie einen Spurt über die jüngsten Hochpunkte bei knapp 50 EUR definieren. Gelinge der Befreiungsschlag, könnten Anleger die Kursentwicklung seit dem Frühjahr 2023 als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretieren. Rein rechnerisch halte eine erfolgreiche Trendwende ein Anschlusspotenzial von rund 10 EUR bereit. Letzteres wäre mehr als ausreichend, um perspektivisch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 53,65 EUR) sowie den seit Anfang 2018 bestehenden Baissetrend (akt. bei 55,96 EUR) zu überwinden. Beide Weichenstellungen würde das langfristige Chartbild der BASF-Aktie nachhaltig verbessern. Im Ausbruchsfall biete sich das aktuelle Wochentief bei 48,42 EUR als engmaschige Absicherung an, wodurch gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:49,445 EUR -0,26% (14.03.2024, 09:54)