Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (31.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea wolle die Abhängigkeit von Russland weiter verringern. So habe zuletzt noch etwa die Hälfte seiner Öl- und Gasproduktion aus dem Land gestammt, das einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führe. Norwegen gewinne für die Energieversorgung Europas und Deutschlands noch mehr an Bedeutung, habe der Gas- und Ölkonzern am Dienstag mitgeteilt. Im Juli sei die Produktion aus dem Nova-Feld in der norwegischen Nordsee erfolgreich aufgenommen worden.Darüber hinaus sollten bis zum Jahresende zwei Entwicklungsprojekte in Betrieb genommen werden und es gebe Pläne zum Transport und Einspeichern von CO2. "Wir sind auf dem besten Weg, unser Ziel einer Tagesproduktion von bis zu 200.000 Barrel (159 Liter) in Norwegen bis Ende des Jahres zu erreichen, wovon der Großteil auf Gas entfallen wird", habe Vorstandsmitglied Dawn Summers gesagt, die für das operative Geschäft zuständig sei. Damit würde die Tagesproduktion in Norwegen im Vergleich zu 2021 um ein Drittel wachsen. Insgesamt habe die Produktion des Konzerns im zweiten Quartal dieses Jahres 623.000 Barrel pro Tag betragen.Derweil wolle Wintershall zusammen mit dem norwegischen Energiekonzern Equinor (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213) eine 900 Kilometer lange Pipeline zum Transport von Kohlendioxid von Wilhelmshaven zu Speicherstätten in Norwegen entwickeln. Sie solle vor 2032 in Betrieb gehen und eine jährliche Transportkapazität von 20 bis 40 Millionen Tonnen CO2 haben. Dies entspreche laut Wintershall etwa einem Fünftel der gesamten deutschen Industrieemissionen pro Jahr. Vor Fertigstellung könne CO2 bereits per Schiff transportiert werde, habe es weiter geheißen. Wintershall und Equinor möchten zudem Lizenzen erwerben, um jährlich 15 bis 20 Millionen Tonnen unter der Nordsee speichern zu können.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt daher nur etwas für Mutige (Stoppkurs: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link