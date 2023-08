Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (31.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BASF-Tochter Wintershall Dea erwäge Kreisen zufolge den Verkauf seiner Beteiligung an der Pipelinebetreiber-Holding Wiga. Das Joint Venture der BASF SE und des Milliardärs Mikhail Fridman mit Beratern lote bereits das Interesse potenzieller Käufer an seinem 50-Prozent-Anteil an der Holding Wiga aus, habe es von der Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen geheißen.Wiga betreibe ein 4.000 Kilometer langes Pipelinenetz, das fünf europäische Länder verbinde. Es entfalle auf die Töchter Gascade, Opal und NEL. Die Vermögenswerte von Wiga inklusive Schulden seien insgesamt über 5 Milliarden Euro wert. Ob es zu einem Abschluss komme, sei aber noch unklar. Eine Anfrage von Bloomberg habe ein Wintershall-Sprecher nicht kommentieren wollen.Die US-Bank JP Morgan habe die Einstufung für BASF nach dem Bericht über einen möglichen Anteilsverkauf auf "overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Sollte die BASF-Tochter Wintershall Dea tatsächlich ihre Beteiligung an der Pipelinebetreiber-Holding Wiga veräußern, könnte der Erlös im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich liegen, habe Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie erläutert. Dies bärge weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie des Chemiekonzerns.Die Aktie von BASF habe am Mittwoch daraufhin leicht zulegen können. Wichtig wäre nun aus charttechnischer Sicht, dass die 38-Tage-Linie überwunden werden könne. Bei knapp 48 Euro warte dann die wichtige 200-Tage-Linie. Gelinge hier der nachhaltige Ausbruch, sei der Weg Richtung 50-Euro-Marke frei.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Aktien der BASF befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.