Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die gefährlichen Ewigkeits-Chemikalien von Firmen wie BASF oder 3M könnten der Versicherungsbranche nach Einschätzung der Landesbank LBBW den teuersten Schaden ihrer Geschichte einbrocken. Mögliche Schadenersatz-Forderungen wegen der extrem langlebigen per- und polyflourierter Alkylsubstanzen (PFAS) könnten die Branche noch schwerer treffen als der Asbest-Skandal aus dem 20. Jahrhundert. Dieser Ansicht sei der LBBW-Versicherungsanalyst Werner Schirmer. Damit halte der Experte Versicherungsschäden von mehr als 100 Milliarden US-Dollar für möglich.So habe sich der US-Mischkonzern 3M in den USA im vergangenen Jahr zu einer Zahlung von bis zu 12,5 Milliarden Dollar verpflichtet. Wasserversorger hätten den Hersteller verklagt, weil Ewigkeits-Chemikalien in Feuerlöschschäumen von 3M ins jahrzehntelang ins Grundwasser gelangt seien. Und es gebe weitere Klagen im Zusammenhang mit der Schädigung natürlicher Ressourcen. Zudem würden Privatpersonen wegen erlittener Gesundheitsschäden klagen. PFAS würden etwa auch in Kosmetika, Kochgeschirr, Papierbeschichtungen, Textilien sowie in Auto- und Ski-Wachsen eingesetzt.Analyst Schirmer verweise auf Daten des Versicherungsdienstleisters Praedicat. Dieser erwarte bei Verbraucherklagen in den USA im Extremfall Entschädigungen in dreistelliger Milliarden-Dollar-Höhe. Indes schlössen einige Versicherer inzwischen Umweltverschmutzung in ihren Firmenhaftpflichtverträgen aus. Dies mache die Prognosen schwieriger.Asbest sei lange Zeit in Wänden, Leitungen und Feuerschutzkleidung verwendet worden. Durch das Einatmen von Asbestfasern vor allem auf dem Bau und in der Industrie hätten viele Menschen an Lungenkrebs erkrankt. In Deutschland und der EU sei die Verwendung von Asbest inzwischen verboten worden, in den USA und vielen anderen Ländern sei sie aber großenteils erlaubt.Mit Blick auf PFAS erwarte Schirmer, dass wie bei Asbest vor allem US-Unternehmen verklagt würden. Aber auch der weltgrößte Chemiekonzern BASF sehe sich etwa in den USA vielen tausenden Klagen wegen PFAS ausgesetzt - beispielsweise auch wegen in Feuerlöschschaum enthaltenen PFAS.Es sei aktuell schwer vorherzusagen, wie teuer die verschiedenen PFAS für die Produzenten und die Versicherer am Ende werden dürften. Diese Problematik sollte im Auge behalten werden, sei aber aktuell für die Aktie von BASF keine Belastung. Der günstig bewertete DAX-Titel befinde sich aktuell in einer charttechnisch starken Verfassung. Der Stoppkurs sollte nun auf 39,00 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 27.03.2024)