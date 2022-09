Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

38,585 EUR -3,53% (29.09.2022, 14:59)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

38,64 EUR -1,97% (29.09.2022, 14:44)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der deutsche Chemieriese habe bedingt durch seine energieintensive Produktion natürlich einen sehr großen CO2-Ausstoß. Der Ludwigshafener Konzern habe in der Vergangenheit bereits zahlreiche Projekte gestartet, um diesen zu verringern. Zudem solle in den kommenden Jahren verstärkt auf Ökostrom gesetzt werden. Darüber hinaus werde nun in einem weiteren wichtigen Bereich geforscht.So hätten BASF und GS Engineering and Construction (GS E&C) eine Absichtserklärung für CCUS-Projekte (Carbon Capture, Utilization and Storage) unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollten gemeinsam modulare Lösungen für Anlagen zur CO2-Abscheidung erarbeiten. Auf seiner Homepage führe der Konzern weiter aus: "Die Partner wollen für Kunden aus allen Branchen individuelle Paketlösungen aus standardisierten Elementen entwickeln, um CO2 aus Abgasen zu entfernen und so aufzubereiten, dass es weiterverwendet oder gespeichert werden kann."Der Präsident des neuen Geschäftsbereichs von GS E&C, Yoon Hong Huh, habe erklärt: "Wir hoffen auf eine tiefe, bilaterale Beziehung und eine wachsende Partnerschaft im Bereich der grünen Energie. Diese Allianz wird uns zu einem weltweit führenden Unternehmen für Lösungen zur CO2-Abscheidung machen. Die heutige Vereinbarung ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur Erreichung unserer Klimaschutzziele."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: