Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,24 EUR -2,04% (05.10.2023, 11:44)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,26 EUR -1,41% (05.10.2023, 11:30)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF-Chef Martin Brudermüller habe sich in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" dafür ausgesprochen, die Mehrwertsteuer auf klimaneutrale Produkte komplett zu streichen: "Dann haben Sie plötzlich 19 Prozent der Kosten frei und können damit auch noch niedrige Einkommen entlasten."Er habe hinzu gefügt: "Das wäre so ein kreatives Element, wie ich es gerade in der Diskussion um Klimaschutz vermisse." Brudermüller gehe davon aus, "dass wir mit Pragmatismus und erreichbaren Zwischenzielen schneller vorwärtskommen als mit permanentem "Höher, Schneller, Weiter"." Der Vorstandsvorsitzende des weltgrößten Chemieproduzenten habe zudem betont: "Wir sollten als Gesellschaft weniger träumen und mehr nach einem detaillierten Plan für jedes Jahr vorgehen. So ein Plan fehlt der Republik. Erst waren alle begeistert, wie Klimaminister Habeck und die Ampel angefangen haben. Aber jetzt? Ich sehe leider auch keine wirklichen Vorschläge der Union." Brudermüller vermisse indes eine "echte Industriepolitik" für Technik und Innovation: "Die gibt es in dieser Regierung nicht, die gab es aber auch bei Angela Merkel 16 Jahre lang nicht."Um den eigenen Konzern zumindest wieder etwas grüner zu machen, habe BASF nun zusammen mit den Partnern Vattenfall und Allianz einen riesigen Windpark in der Nordsee eingeweiht. Ab dem kommenden Jahr sollten dann alle Windräder der Anlage voll funktionsfähig sein und verschiedene BASF-Standorte in Europa mit bis zu 1,5 Gigawatt versorgen.BASF stehe vor einem tiefgreifenden Konzernumbau, welcher das Unternehmen über viele Jahrzehnte beschäftigen werde. Aktuell leide der DAX-Titel Aktie indes aber vor allem an der anhaltend schwachen Entwicklung der Weltkonjunktur sowie den hohen Energiepreisen. Daher befinde sich der Kurs weiterhin im Abwärtstrend, weshalb Anleger an der Seitenlinie verharren sollten. Wer die Dividendenperle bereits im Depot hat, beachtet den Stopp bei 36,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link