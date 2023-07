Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (13.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Chemieriese habe gestern seine wichtigsten Eckdaten für das zweite Quartal veröffentlicht. Darüber hinaus seien wegen einer anhaltend schwachen Nachfrage auch die Prognosen für das laufende Jahr gesenkt worden.Die Aktie habe daraufhin um etwa 2% nachgegeben, denn die meisten Experten hätten bereits damit gerechnet, dass BASF die Jahresziele kaum erreichen dürfte. Letztlich sei die Verringerung der Prognose aber etwas stärker ausgefallen als erwartet.Für das zweite Halbjahr erwarte der Konzern auf globaler Ebene zwar keine weitere Abschwächung der Nachfrage, da die Lagerbestände an Chemierohstoffen in den Kundenindustrien bereits stark abgebaut worden seien. BASF gehe jedoch von einer nur zaghaften Erholung aus, da die globale Nachfrage nach Konsumgütern schwächer ausfallen werde als bisher angenommen. Damit würden aus Sicht des Konzerns auch die Margen unter Druck bleiben.Die gestrige Meldung sei angesichts der konjunkturellen Entwicklung in den wichtigsten Märkten des Chemieriesen und den Prognosesenkungen von Wettbewerbern wie Evonik oder LANXESS letztlich nicht mehr überraschend gekommen. BASF habe sich allerdings noch etwas zurückhaltender als die meisten Analysten gezeigt. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: BASF sei grundsätzlich ein sehr breit und strategisch gut aufgestelltes Unternehmen mit solider Bilanz und mittel- bis langfristig auch durchaus guten Perspektiven. Doch aktuell belaste die weltweite Konjunkturschwäche. Wegen des schwachen Charts dränge sich ein Kauf aktuell noch nicht auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link