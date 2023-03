Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei.



Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Weitere gute Nachrichten für die stark von einer reibungslosen Erdgaszufuhr abhängigen Chemieriesen Evonik, BASF und Covestro: Die deutlich angestiegene Gasimporte aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien hätten beim Nettogasimport den Wegfall der russischen Gaslieferungen seit Ende August 2022 fast kompensiert.Dies gehe aus einem internen Papier der Bundesnetzagentur hervor, das der Deutschen Presse-Agentur dpa vorliege. Demnach habe Deutschland von 2017 bis Ende Februar 2022 abzüglich der Exporte monatlich im Schnitt 77,0 Terawattstunden Erdgas importiert, das zur Deckung des nationalen Verbrauchs sowie zur Speicherbefüllung genutzt worden sei.Demgegenüber habe der Nettoimport von September 2022 bis Ende Januar - also ohne russische Gaslieferungen - monatlich bei 72,7 Terawattstunden gelegen. Hinzu seien im Januar rund 4 Terawattstunden Flüssigerdgas aus den neuen LNG-Terminals an den deutschen Küsten gekommen. Zur Einordnung der Mengen: Laut Bundesnetzagentur habe Deutschland im Jahr 2021 rund 1.000 Terawattstunden Erdgas verbraucht.Dem Papier zufolge seien aus Norwegen von 2017 bis Ende Februar 2022 monatlich im Schnitt 26 Terawattstunden Erdgas nach Deutschland geflossen. Nach Einstellung der russischen Lieferungen habe diese Menge bei 41 Terawattstunden gelegen. Nettoimporte aus den Niederlanden seien von 2 auf 25 Terawattstunden gestiegen. Mit Belgien seien die Gasflüsse vor dem Krieg mit einem monatlichen Volumen von rund 2 Terawattstunden in beide Richtungen im Schnitt ausgeglichen gewesen. Seit September seien jeden Monat rund 23 Terawattstunden Erdgas nur noch in eine Richtung geflossen: aus Belgien nach Deutschland.Aus den Daten gehe auch hervor, dass seit September deutlich weniger Erdgas als früher aus Deutschland in andere Länder weitergeleitet worden sei. Deutliche Rückgänge habe es etwa bei den Gasflüssen mit der Schweiz gegeben, wo von September bis Januar die Importmenge die Exporte in die Schweiz überstiegen habe.Die breitere Aufstellung Deutschlands bei den Erdgasimporten spiele den großen Chemiekonzernen natürlich in die Karten. Sollten sich die Anzeichen verdichten, dass die 2022 noch von vielen Experten erwartete lang anhaltende Schwäche der Weltkonjunktur abgewendet werden könne, sollte sich die zuletzt etwas ins Stocken geratene Erholung der drei im historischen Vergleich sehr günstig bewerteten Chemie-Titel fortsetzen.Mutige können weiterhin darauf spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 15,00 Euro (Evonik), 31,50 Euro (Covestro) beziehungsweise 42,00 Euro (BASF) belassen werden. (Analyse vom 06.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link