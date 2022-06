Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,84 EUR +0,57% (20.06.2022, 20:33)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,75 EUR +0,99% (20.06.2022, 17:38)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits 2020 habe auch BASF nach Tesla in Brandenburg eine Elektro-Offensive gestartet. In der Lausitz betreibe der DAX-Konzern eine Batterie-Fabrik. Heute habe das Unternehmen eine weitere Investition vor Ort angekündigt. Damit wolle BASF führend in einem Bereich werden, der Elektromobilität und ein weiteres wichtiges Thema verbinde.Der Chemiekonzern wolle an seinem Lausitzer Standort bei der Produktion von Batterie-Materialien und beim Batterie-Recycling noch mehr in die Kreislaufwirtschaft investieren. Anfang 2024 solle nach Angaben des Unternehmens eine Anlage für das Recycling von schwarzer Masse aus Batterien in Betrieb gehen. Etwa 30 neue Arbeitsplätze sollten dadurch entstehen.Nach dem Bau einer neuen Anlage für die Herstellung von Kathodenmaterialien für 400.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr und der Errichtung einer Prototypanlage für Batterie-Recycling sei es bereits das dritte Projekt für das Ziel des Unternehmens, in der Lausitz eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Das Unternehmen wolle führend im Recycling von Lithium-Ionen-Batterien für die Autoindustrie werden.Die Herstellung von schwarzer Masse sei laut BASF am Anfang des Recyclingprozesses und basiere auf der mechanischen Behandlung der Batterien. Die so gewonnene schwarze Masse enthalte große Mengen der wichtigsten Metalle, die zur Herstellung von Kathodenmaterialien verwendet würden: Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan. Im nächsten Schritt solle diese schwarze Masse dann hydrometallurgisch weiterverarbeitet werde. BASF plane eine entsprechende großtechnische Anlage Mitte dieses Jahrzehnts.mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BASF.