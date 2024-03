Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Bereits seit mehr als zwei Jahren hätten BASF und LANXESS mit anhaltend hohen Energiekosten zu kämpfen. Darüber hinaus belaste die zyklischen Chemieproduzenten natürlich die nach wie vor lahmende Weltkonjunktur. Und nun hätten es die Konzerne auch noch mit einer weiteren Herausforderung zu tun: den wiederholten Streiks der Lokführergewerkschaft GDLDaher warne Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI): "Mit solchen Aktionen wird der ohnehin schon angeschlagene Wirtschaftsstandort Deutschland weiter schwer belastet. Stillstand auf der Schiene können wir uns einfach nicht mehr leisten." Er habe an die Beteiligten appelliert, "nach Monaten der Verhandlung endlich einen tragbaren Kompromiss zu finden".Für die chemisch-pharmazeutische Industrie hätten die von der GDL angekündigten Bahnstreiks "ohne ausreichend Vorwarnung" erneut eine große logistische Herausforderung bedeutet. Die Branchenunternehmen hätten alles daran gesetzt, dass ihre Transporte möglichst reibungslos verlaufen seien. "Die durch den Ausstand verursachten Einschränkungen und Verzögerungen in der Bahnlogistik sind aber nur schwer zu kompensieren", so Große Entrup.Die Bahn habe für die Branche große Bedeutung bei der Versorgung mit Rohstoffen und dem Versand von Zwischen- und Fertigprodukten. Im Tagesdurchschnitt würden deutsche Chemieunternehmen rund 155.000 Tonnen Chemikalien befördern, davon 23.000 Tonnen per Bahn, habe der VCI auf Basis von Zahlen für 2022 erklärt.Es seien weiterhin schwierige Zeiten für alle Chemieunternehmen. Dennoch dürften BASF, LANXESS & Co auch für diese Herausforderung Lösungen finden.Mutige können bei den günstig bewerteten Chemie-Titeln weiter auf eine Gegenbewegung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig: Das Investment bei BASF sollte mit einem Stopp bei 36,00 Euro abgesichert werden, bei Lanxess bei 19,50 Euro. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFX