Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,365 EUR -3,12% (17.08.2022, 12:25)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,60 EUR -2,57% (17.08.2022, 12:11)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Chemiegiganten habe sich in den vergangenen Wochen etwas von seinem Tief im Juli bei 39,33 Euro entfernen können. Dabei sei auch der Sprung über die 38-Tage-Linie gelungen. Aktuell notiere die BASF-Aktie bei 43,60 Euro. Zuletzt hätten sich einige Analysten zu Wort gemeldet. Die Kursziele für den DAX-Titel lägen deutlich über dem aktuellen Niveau.Aus charttechnischer Sicht gelte es für die BASF-Aktie nun das Juli-Hoch bei 45,97 Euro zu überwinden. Knapp darüber treffe das Papier auf die 90-Tage-Linie, die es zu knacken gelte. Gelinge der Sprung darüber, wäre der Weg frei in Richtung der 55-Euro-Marke. In diesem Bereich verlaufe auch die 200-Tage-Linie. Aufgrund der Sorgen um die weitere Gasversorgung Deutschlands eigne sich die BASF-Aktie jedoch weiterhin nur für mutige Anleger. Ein Stopp bei 39 Euro sichere nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: