Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,24 EUR -2,04% (05.10.2023, 11:44)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,26 EUR -1,41% (05.10.2023, 11:30)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Vorsicht ist geboten - AktienanalyseDer Chemieriese BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht mit dem Wechsel an der Führungsspitze und angesichts schlecht laufender Geschäfte vor einem größeren Verkaufsprogramm, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der noch amtierende Vorstandschef Martin Brudermüller treibe sieben Monate vor seinem Ausscheiden den Verkauf von Konzernteilen im Volumen von bis zu zehn Mrd. Euro voran, habe das "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise berichtet. Bei Brudermüllers Verkaufsabsichten gehe es dem Vernehmen nach um vier Bereiche: das Katalysatorengeschäft für Verbrennerautos, Teile der Sparte mit Lacken und Beschichtungen (Coatings), einzelne Werke im Geschäft mit Nahrungszusätzen und die Öl- und Gasfördertochter Wintershall Dea - eine Trennung sei hier bereits seit mehreren Jahren geplant. Kaufinteressenten für das Kasseler Unternehmen seien unter anderem der französische Ölkonzern TotalEnergies, der norwegische Förderer Equinor und ein Staatsfonds aus Abu Dhabi. Dass Brudermüller vor seinem Abgang noch einmal im Portfolio aufräumen möchte, sei durchaus positiv zu werten - ändere aber wenig an der derzeitigen schwierigen Lage des Unternehmens.Mehrere Analysten würden erwarten, dass der Chemiekonzern seine Jahresprognose mit Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal erneut senken werde. Besonders pessimistisch sei Geoff Haire von der Schweizer Großbank UBS. Der Chemiekonzern dürfte weiterhin unter schwachem Absatz und Margendruck gelitten haben, habe der Analyst mit Blick auf die am 31. Oktober erwarteten Finanzkennzahlen geschrieben. Seine Schätzung für das operative Ergebnis (EBIT) im dritten Quartal liege deutlich unter der derzeitigen durchschnittlichen Analystenschätzung. Er habe daher das Kursziel für den DAX-Wert von 40 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Bei Investments in den Chemiekonzern ist also nach wie vor Vorsicht geboten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2023)Börsenplätze BASF-Aktie: