Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF und das Technologieunternehmen Microsoft würden eine vielversprechende Partnerschaft eingehen. Der Chemiekonzern möchte Quantencomputing in der Forschung einsetzen und dürfte somit einen spürbaren Nutzen in Chemie, Pharmazie und Materialforschung erzielen. Das Chartbild mahne währenddessen zur Vorsicht.Mit der Nutzung der Quantencomputing-Technologie würden sich bahnbrechende Möglichkeiten für BASF eröffnen. Dank des Cloud-Services "Azure Quantum Elements" von Microsoft könnten Simulationen in der Chemie bis zu 500.000 Mal schneller durchgeführt werden als bisher. Die Berechnungszeit verkürze sich damit drastisch, von einem Jahr auf lediglich eine Minute. BASF setze damit neue Maßstäbe in der Forschung und ebne den Weg für innovative Entdeckungen.Nach der Bildung einer Schulter Kopf-Schulter-Formation sei es derweil für die BASF-Aktie in den letzten Tagen steil abwärts gegangen. Der massive Abverkauf habe dazu geführt, dass der Stochastik-Indikator im überverkauften Bereich bei einem Wert von 8 notiere. Bisher hätten sich solche Extremwerte als mögliche antizyklische Einstiegschancen erwiesen, doch vorher müssten Anleger abwarten, ob der Kurs die Horizontale bei 40,33 Euro erfolgreich als Unterstützung testen könne.Neueinsteiger sollten auf ruhigeres Fahrwasser in Form einer erkennbaren Bodenbildung warten, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link