Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Zu den am Montag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. BASF gehört. Das Papier des deutschen Chemiegiganten sei heute sowohl unter den Käufen als auch Verkäufen zu finden gewesen. Die BASF-Aktie habe in den vergangenen Wochen weiter Federn lassen müssen und sei auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Die Experten der verschiedenen Banken würden aber für 2023 von einem deutlichen Gewinnsprung ausgehen. Allerdings würden praktisch alle Prognosen der Analysten darauf basieren, dass die Versorgung der Produktionsanlagen mit enormen Gasmengen auch weiterhin zuverlässig gewährleistet sei, so Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 20.06.2022)