Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,715 EUR +1,06% (12.12.2023, 12:58)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,76 EUR +0,73% (12.12.2023, 12:43)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (12.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Lithiumbranche sei momentan alles andere als en vogue. Die Lithiumpreise würden nach dem heftigen Absturz im zu Ende gehenden Jahr nach einem Boden suchen. Die Lithiumaktien würden sich ebenfalls zu stabilisieren versuchen. Doch ungeachtet der Marktschwäche dränge Batteriehersteller und große Industriekonzerne in den Lithiumsektor. Auch BASF scheine allem Anschein Interesse zu haben.Chilenische Medien würden berichten, dass es eine Vereinbarung zwischen BASF und Wealth Minerals gebe. Wealth Minerals entwickele zwei Lithium-Projekte in Chile, eines in der Atacama Region, das andere in Ollagüe. Der Fokus solle in den kommenden ein bis zwei Jahren aber auf dem Projekt in der Atacama Wüste liegen. Das Ganze dürfte auf die Südamerikareise von Bundeskanzler Olaf Scholz zurückzuführen sein. Bereits im Januar dieses Jahres habe er eine neue Rohstoffpartnerschaft mit Chile bei einem Besuch in dem südamerikanischen Land bekannt gegeben. Damals dabei: Hochrangige Wirtschaftsvertreter.Aus den Berichten in den chilenischen Medien gehe nicht hervor, wie weit sich diese Partnerschaft erstrecke. Aktuell dürfte es eine Vereinbarung im Sinn eines Memorandum of understanding sein. Spannend dürfte werden, ob sich BASF direkt an Wealth Minerals beteilige. Ganz unüblich wäre das für BASF nicht. Der Konzern habe sich schon in der Vergangenheit früh an kleineren Unternehmen beteiligt. BASF sei daran interessiert, an allen Stellen der Wertschöpfung beteiligt zu sein. Deshalb könnte es sinnvoll sein, in ein Lithium-Entwicklungsunternehmen zu investieren. Allerdings: Bislang gebe es noch keine Beteiligung. Die kommenden Wochen könnten diesbezüglich spannend werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.