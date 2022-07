Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

40,30 EUR +0,71% (07.07.2022, 09:00)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

39,75 EUR +1,08% (06.07.2022, 17:39)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts der Gaskrise und einer schwächeren Konjunktur erwarte die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie wenig Entspannung ihrer schwierigen Lage. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) rechne dieses Jahr bei teurer, aber ausreichender Energie- und Rohstoffversorgung mit einem Produktionsrückgang von 1,5 Prozent.Für das reine Chemiegeschäft habe er gar ein Produktionsminus von 4 Prozent in Aussicht gestellt. Auch in der zweiten Jahreshälfte erwarte man hohen Ertragsdruck für die wichtige Industriebranche mit über 530.000 Beschäftigten. "Eine spürbare Entspannung bei den Energie- und Rohstoffkosten sehen wir derzeit nicht", habe VCI-Präsident, Christian Kullmann, in Frankfurt gesagt. Erdgas dürfte deutlich teurer bleiben als in anderen Weltregionen.Gegenwärtig sei die Gasversorgung so, dass die Branche produzieren könne, habe Kullmann gesagt. Doch die Preise seien "atemberaubend" hoch. Die Branche tue alles, um lieferfähig bleiben. So stocke sie bereits Lager auf, um Kunden im Krisenfall trotzdem versorgen zu können.In der Chemie- und Pharmaindustrie seien die Sorgen groß, dass Russland die schon eingeschränkten Gaslieferungen nach Deutschland nach der Wartung der Pipeline Nord Stream 1 am 11. Juli komplett einstelle. Die Branche sei laut VCI mit einem Anteil von 15 Prozent größter deutscher Gasverbraucher, knapp ein Drittel des Industrieverbrauchs entfalle auf sie. Die Pharma- und Chemiebranche brauche Gas als Energiequelle und als Rohstoff zur Weiterverarbeitung in Produkten - etwa in Kunststoffen, Arzneien oder Düngemitteln.In rund 80 Prozent der Wertschöpfungsketten sei die Chemie- und Pharmaindustrie vorne beteiligt, habe VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup ergänzt. Wer der Branche Gas wegnehme, riskiere Dominoeffekte in der ganzen Industrie. "Wir bereiten uns für eine Drosselung oder sogar Einstellung der Gasimporte vor", habe Große Entrup gesagt. Die Unternehmen im Süden und Südosten würden als Erstes leiden. Das hänge mit dem Pipeline-System zusammen.Im ersten Halbjahr habe die Branche die Produktion mit 0,5 Prozent kaum ausweiten können. Ohne Pharma sei die Produktion um 3 Prozent gesunken. Wegen kräftig steigender Erzeugerpreise sei der Branchenumsatz um 22 Prozent auf 130 Milliarden Euro gestiegen, so der VCI. Da die Unternehmen die rapide steigenden Energie- und Produktionskosten nur teils an Kunden weitergeben könnten, seien die Gewinnmargen zunehmend unter Druck.Die Zurückhaltung des Branchenverbands sei natürlich keine Überraschung. Auch an den Kursverläufen von BASF, Covestro & Co sei die große Unsicherheit leicht ablesbar. Ein Einstieg biete sich in dieser Gemengelage aktuell nicht auf. Bereits investierte Anleger beachten die Stoppkurse bei 30,00 Euro (Covestro) beziehungsweise 39,00 Euro (BASF), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2022)Mit Material von dpa-AFX