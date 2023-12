Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (08.12.2023/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie von BASF habe im gestrigen Handel zulegen können. Denn der Chemiegigant habe Umstrukturierungspläne vorgestellt, die am Markt gut angekommen seien. So gliedere der DAX-Konzern zwei seiner Sparten in eigene Gesellschaften aus. Das Beschichtungsgeschäft sowie die Bereiche Batteriematerialien und Landwirtschaft sollen dadurch eigenständiger agieren können. Dies habe der scheidende Konzernchef Martin Brudermüller am Donnerstag in Ludwigshafen im Rahmen einer Telefonkonferenz erklärt. Einem denkbaren Verkauf der Bereiche und möglichem Lohndumping habe der Manager eine Absage erteilt. Die Bereiche würden "alle Teil der BASF" bleiben. Die Bereiche sollten mehr Freiheiten erhalten, damit sie sich besser auf ihre Kunden einstellen könnten. Indes sei die Verselbstständigung der Einheiten ein mehrjähriger Prozess.Derweil wolle der Vorstand ab dem kommenden Jahr keine Umsatzprognosen mehr nennen. Ab der Bilanzvorlage am 23. Februar werde es nur Ziele für den Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereinflüssen (bereinigtes EBITDA) sowie den Barmittelzufluss geben. Damit ändere BASF auch die zentrale operative Gewinngröße: Bisher habe der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen (bereinigtes EBIT) im Vordergrund gestanden.Das zuvor lange Zeit schwache Chartbild von BASF habe sich zuletzt weiter aufgehellt. Bei der im historischen Vergleich sehr günstig bewerteten Dividendenperle (aktuelle Rendite - sollte es zu keiner Kürzung für das schwierige Jahr 2023 kommen: 7,7%) könne mit einem Stoppkurs bei 36 Euro weiterhin auf eine nachhaltige Erholung spekuliert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link