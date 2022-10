Mit Material von dpa-AFX



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der BASF-Chef Martin Brudermüller halte aufgrund einer verschlechternden Ergebnisentwicklung in Europa und Deutschland das bereits angekündigte Sparprogramm für notwendig. "Zum einen wächst der europäische Chemiemarkt seit rund einem Jahrzehnt nur noch schwach", habe Brudermüller bei der Vorlage der Q3-Zahlen die Maßnahmen begründet.Zum anderen hätten der deutliche Anstieg der Erdgas- und Strompreise im Laufe dieses Jahres chemische Wertschöpfungsketten unter Druck gesetzt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 hätten sich die Mehrkosten für Erdgas an den europäischen BASF-Standorten auf rund 2,2 Milliarden Euro im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 belaufen. Zudem hätten große Unsicherheiten die chemische Industrie durch eine Vielzahl geplanter EU-Regulierungen belastet. "Diese herausfordernden Rahmenbedingungen in Europa gefährden die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Produzenten", habe der Manager gemahnt. Deshalb müssten die Kostenstrukturen so schnell wie möglich und auch dauerhaft angepasst werden.Wegen verschlechterter Geschäfte und schwierigerer Rahmenbedingungen in Europa habe die BASF-Führung jüngst ein drastisches Sparprogramm aufgelegt, das in den Jahren 2023 bis 2024 umgesetzt werden solle. Die Kürzungen sollten die jährlichen Kosten außerhalb der Produktion um 500 Millionen Euro senken. Mehr als die Hälfte der Einsparungen wolle der Vorstand am Standort Ludwigshafen realisieren, wo BASF rund 39.000 seiner weltweit etwa 111.000 Mitarbeiter beschäftige. Sowohl Unternehmens-, Service- und Forschungsbereiche als auch die Konzernzentrale sollten gestrafft werden, habe es geheißen. Dabei schließe das Unternehmen Stellenstreichungen nicht aus.Das Unternehmen habe bereits Mitte Oktober die Q3-Eckdaten präsentiert. BASF habe zwar in den drei Monaten den Umsatz dank höherer Preise und günstiger Wechselkurse im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf knapp 22 Milliarden Euro steigern können. Das operative Ergebnis - der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten - sei jedoch um 28 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro eingebrochen. Der Konzern habe die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie nur noch teilweise über höhere Verkaufspreise an seine Kunden weitergeben können.Es bleibt dabei: Mutige mit einem langen Atem können weiterhin auf eine nachhaltige Erholung der historisch günstig bewerteten Aktie spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 34,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.