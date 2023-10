7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,215 EUR +0,78% (31.10.2023, 08:49)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,68 EUR +0,53% (30.10.2023, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (31.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemiekonzern BASF habe heute Morgen seine Zahlen für das 3. Quartal 2023 vorgelegt. Trotz eines schwächer als erwarteten Umsatzes und eines EBIT im Rahmen des Analystenkonsenses sei der Ausblick für den weiteren Jahresverlauf bestätigt worden.Der Umsatz sei im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr um 28% auf EUR 15,7 Mrd. zurückgegangen und habe damit deutlich unter den Erwartungen der Analyst:innen gelegen, die im Durchschnitt mit EUR 17,6 Mrd. gerechnet hätten. Maßgeblich für den Rückgang seien deutlich niedrigere Preise gewesen, insbesondere in den Segmenten Materials, Chemicals und Surface Technologies. Darüber hinaus hätten deutlich geringere Absatzmengen in allen Segmenten mit Ausnahme vom Automobilsektor die Umsatzentwicklung belastet.Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um EUR 772 Mio. auf EUR 575 Mio. zurückgegangen. Dies habe im Rahmen der durchschnittlichen Analystenschätzungen von EUR 525 Mio. gelegen. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen habe minus EUR 249 Mio. nach EUR 909 Mio. im Vorjahresquartal betragen. Dieser Rückgang sei neben dem niedrigeren EBIT auf das insgesamt negative Ergebnis des mehrheitlich zu BASF gehörenden Gas- und Ölproduzenten Wintershall Dea zurückzuführen, der unter den niedrigeren Gaspreisen leide.Zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit arbeite BASF weiterhin intensiv an ihren Kostenstrukturen: Das Unternehmen habe Ende Februar 2023 ein Kostensenkungsprogramm mit Fokus auf Europa angekündigt und erwarte nun jährliche Kosteneinsparungen in den Nichtproduktionsbereichen von mehr als EUR 600 Mio. bis Ende 2024 und mehr als EUR 700 Mio. bis Ende 2026.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu BASF lautete auf "halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 31.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen