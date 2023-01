Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BASF sei wegen Abschreibungen auf das Russland-Geschäft seiner Fördertochter Wintershall Dea im vergangenen Jahr überraschend in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich habe das DAX-Unternehmen vorläufigen Zahlen zufolge einen Verlust von rund 1,4 Milliarden Euro angehäuft, wie es am Dienstag nach Börsenschluss mitgeteilt habe. Verantwortlich dafür seien vor allem Wertminderungen auf Wintershall Dea in Höhe von 7,3 Milliarden Euro gewesen.Denn die Konzerntochter werde das Segment Russland abspalten und neu bewerten. Außerdem seien Abschreibungen auf die Nord Stream AG angefallen. Allein im vierten Quartal hätten die Abschreibungen bei BASF 5,4 Milliarden Euro betragen. Wintershall Dea plane den Angaben zufolge einen vollständigen Rückzug aus Russland unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.Auch im laufenden Geschäft sei es eher trüb gelaufen. Vor Sonderposten und vor Zinsen und Steuern habe BASF 2022 rund 6,88 Milliarden Euro und damit gut elf Prozent weniger als im Jahr zuvor verdient. Wegen hoher Kosten vor allem in Europa habe der Konzern bereits ein Sparprogramm angekündigt. Chemieunternehmen hätten vor allem mit dem stark gestiegenen Gaspreis zu kämpfen gehabt - infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Analysten hätten zuletzt noch mit etwas mehr operativem Gewinn bei BASF gerechnet. Der Umsatz sei hingegen wegen höherer Preise und Währungseffekten um elf Prozent auf 87,3 Milliarden Euro gewachsen.Die Meldung über den hohen Verlust im vergangenen Jahr könnte die Aktie im heutigen Handel deutlich belasten. Nachhaltig wichtiger für die Kursentwicklung dürfte aber die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft werden. Sollten sich die Worst-Case-Szenarien aus dem Vorjahr doch nicht erfüllen, bleiben die im historischen Vergleich günstig bewerteten BASF-Titel für Mutige weiterhin attraktiv (Stopp: 42,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: