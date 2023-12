Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Chemiekonzerne wie BASF würden auf eine deutliche konjunkturelle Erholung im kommenden Jahr hoffen, doch die deutsche Wirtschaft komme wie zahlreiche andere Volkswirtschaften derzeit einfach nicht in Schwung: Vor dem Weinachsfest trübe sich die Stimmung überraschend ein. Das ifo-Geschäftsklima falle im Dezember um 0,8 Punkte auf 86,4 Zähler. Analysten hätten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Zudem sei die Entwicklung in den Monaten zuvor schwächer ausgefallen als bisher bekannt. Nach revidierten Zahlen sei das Geschäftsklima seit dem Spätsommer nicht dreimal, sondern nur zweimal in Folge gestiegen. Drei Anstiege in Folge würden für gewöhnlich als konjunktureller Wendepunkt gelten.Bankvolkswirte hätten enttäuscht auf die Entwicklung reagiert. Zuletzt habe etwa die Aussicht auf sinkende Leitzinsen für Hoffnung gesorgt. Doch jüngste Zahlen aus der Industrie hätten abermals enttäuscht. "Das Fass zum Überlaufen gebracht hat dann wohl das Haushaltsurteil der Karlsruher Richter", habe Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg gesagt. Das Bundesverfassungsgericht habe die Umwidmung von Corona-Hilfen zu Fall gebracht und damit eine Haushaltskrise ausgelöst.Auch den Ausblick auf das kommende Jahr würden Ökonomen als trübe bewerten: "Ein schwieriges Jahr liegt vor uns", habe Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank kommentiert. Die deutsche Wirtschaft werde im kommenden Jahr nicht die konjunkturelle Trendwende einleiten. "Die Belastungen bleiben hoch." Dazu würden die immer noch hohen Energiekosten zählen. Darüber hinaus hätten sich auch wichtige deutsche Absatzmärkte wie China schwach entwickelt.Das Marktumfeld bleibe schwierig, dennoch gilt: Die günstig bewertete BASF-Aktie sei eine spannende Comeback-Wette für das nächste Börsenjahr, der Stoppkurs sollte bei 36 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.