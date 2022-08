Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,025 EUR +1,01% (25.08.2022, 09:04)



DE000BASF111



BASF11



BAS



BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.08.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Trendkanal auf dem Prüfstand - ChartanalyseMit einem zwischenzeitlichen Tagesgewinn von 7,6% schob sich die Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) am 19. Juli in der Spitze bis auf 45,97 EUR, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit habe die Kurslücke vom 22. Juni zwar bis auf elf Cent geschlossen werden können, der Ausbruch über das 2020er-Oktober-Tief (45,92 EUR)sei jedoch nicht gelungen, denn den Handel hätten die Papiere an jenem Tag bei 44,69 EUR (+4,6%) beendet. Dieses Level habe dann im August den Verlauf gedeckelt, wobei die Notierungen am vergangenen Mittwoch wieder nach unten abgedreht seien und in dieser Woche an die untere Begrenzung des übergeordneten Abwärtstrendkanals zurückgefallen seien.Ausblick: Die BASF-Aktie habe zwar auch gestern unter roten Vorzeichen (-0,5%) notiert, habe sich mit einem Schlusskurs bei 41,61 EUR aber über der kleinen Volumenspitze und damit im Trendkanal halten können.Das Long-Szenario: Für einen bullishen Verlauf müssten sich die Kurse nun an dieser Doppelunterstützung nach oben abdrücken und die 50-Tage-Linie bei 42,93 EUR überwinden. Darüber könnte dann ein erneuter Anstieg an die Barriere bei 44,69 EUR initiiert werden. Gelinge im Anschluss auch der Sprung über das aktuelle August-Top bei 45,03 EUR, würden sich die Blicke ein weiteres Mal auf das 2020er Oktober-Tief (45,92 EUR) richten, das zusammen mit der März-Abwärtstrendgerade bei 46,15 EUR und der 100-Tage-Linie bei 46,66 EUR einen Mehrfach-Widerstand bilde. Danach wäre im Bereich von 48,00 EUR der Ausbruch aus dem übergeordneten Trendkanal möglich, womit sich (wichtig: auf den Schlusskurs achten) auch das Bild in der größeren Perspektive deutlich aufhellen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: