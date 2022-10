Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF-Anteilseigner dürften zu Wochenbeginn auf diese Verhandlungen blicken: Unter den schwierigen Bedingungen der Gaskrise und der rekordhohen Inflation würden die Tarifverhandlungen in der deutschen Chemie- und Pharmabranche weitergehen. Die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC hätten ihre Gespräche am Sonntagmittag in Wiesbaden fortgesetzt. Sie seien bis Dienstag geplant.Vor der dritten Runde habe die IG BCE wegen der Inflation auf "starke und nachhaltige Entgelterhöhungen" für die rund 580 000 Branchenbeschäftigten gepocht, wie Verhandlungsführer Ralf Sikorski gesagt habe. Sie wolle auch dauerhafte Steigerungen in den Tariftabellen.Schon bei den Tarifgesprächen im Frühjahr habe die IG BCE Gehaltssteigerungen oberhalb der Inflationsrate gefordert, aber keine konkrete Zahl genannt. Wegen der Unsicherheit um den Ukraine-Krieg hätten sich IG BCE und BAVC zunächst auf einen Teilabschluss als Brückenlösung geeinigt, die Ende Oktober auslaufe: eine Einmalzahlung von 1.400 Euro. Die Hoffnung, dass sich die wirtschaftliche Lage bis Herbst bessern könnte, habe sich zerschlagen - die Inflation habe seither angezogen, und die Gaskrise bringe die Branche in Bedrängnis.Die Ausgangslage mit Energiekrise, hoher Inflation und einem Produktionsrückgang um 12 Prozent seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sei so schwierig wie selten zuvor, habe BAVC-Verhandlungsführer Hans Oberschulte vor den Gesprächen gesagt. "Viel Spielraum für tabellenwirksame, also dauerhafte Tariferhöhungen gibt es nicht. Zugleich stehen uns andere Optionen wie steuer- und beitragsfreie Einmalzahlungen zur Verfügung.""Der Aktionär" rät Mutigen indes weiterhin dazu, auf eine nachhaltige Erholung der sehr günstig bewerteten Dividendenperle zu spekulieren, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne bei 34,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link