BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (31.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen beiden Jahren hätten die deutschen Chemieriesen BASF, Covestro und Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) damit zu kämpfen gehabt, dass die Energiekosten im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine kräftig gestiegen seien. Dieser Schock sei zwar verdaut, doch aktuell belaste die weiterhin schwächelnde Weltkonjunktur. Und nun würden an anderer Stelle höhere Kosten drohen.So sei am Dienstag bekannt geworden, dass die Gewerkschaft IG BCE mit der Forderung nach sechs bis sieben Prozent mehr Geld in die bevorstehende Chemie-Tarifrunde ziehen wolle. Die Bundestarifkommission der Chemie-Gewerkschaft müsse zwar den Vorschlag im April nach Beratungen an der Basis noch absegnen, doch dieser Schritt gelte in der Regel eher als Formsache. Die Verhandlungen würden dann kurz darauf beginnen."Dies ist eine Forderungsempfehlung mit Maß und Mitte", habe IG-BCE-Tarifvorstand und Chemie-Verhandlungsführer, Oliver Heinrich, gesagt. "Sie überfordert auf Unternehmensseite niemanden - aber hilft auf Belegschaftsseite vielen." Die rund 585.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Branche müssten durch eine nachhaltige Erhöhung der Entgelte von den Folgen der Inflation entlastet werden.Der Arbeitgeberverband BAVC habe die Forderung umgehend als überhöht zurückgewiesen. "Die Forderungen der IG BCE für die kommende Tarifrunde sind weder krisengerecht noch finanzierbar", habe Hauptgeschäftsführer, Klaus-Peter, Stiller gesagt. Produktion und Umsatz der Branche seien zuletzt deutlich gesunken, und auch in diesem Jahr sei kein Wachstum in Sicht. "2024 steuert die Chemie auf eine Krisen-Tarifrunde zu", habe Stiller gesagt. "Wo keine Zuwächse sind, können wir auch keine verteilen."Der Arbeitgeberverband habe hingegen auch diese Forderung abgelehnt. So habe Hauptgeschäftsführer Stiller betont: "Differenzierung auf Basis der Gewerkschaftszugehörigkeit spaltet die Belegschaften und findet keine Akzeptanz auf Arbeitgeberseite."Steigende Löhne seien eine weitere Herausforderung für die Chemiekonzerne in einem ohnehin schwierigen Marktumfeld. Letztlich würden die Firmen aber auch dafür Lösungen finden.Die im historischen Vergleich sehr günstig bewertete Aktien von BASF (Stoppkurs: 36,00 Euro) sowie Evonik (Stopp: 15,00 Euro) bleiben für Mutige attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Papiere von Covestro , von denen es bezüglich einer möglichen Übernahme von ADNOC immer noch keinerlei Neuigkeiten gegeben habe, seien indes weiterhin eine Halteposition (Stoppkurs 44,00 Euro). (Analyse vom 31.01.2024)