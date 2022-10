Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Zum Auftakt in die neue Börsenwoche könnten die Kurse von Evonik, BASF und Covestro deutlich zulegen. Denn für die seit vielen Monaten von sehr hohen Energiekosten gebeutelten Chemieriesen gebe es zwei gute Nachrichten: Zum einen seien die Gaspreise deutlich gefallen. Zum anderen gebe es Unterstützung durch die Bundesregierung.So solle ab Anfang März 2023 bis mindestens Ende April 2024 eine Gas- und Wärmepreisbremse greifen. Diese sehe für eine Grundmenge an Gas einen staatlich garantierten Bruttopreis inklusive aller auch staatlich veranlassten Preisbestandteile von 12 Cent pro Kilowattstunde vor. "Das heißt, man bekommt quasi jeden Monat einen staatlichen Zuschuss auf die Abschlagszahlung", habe die Wirtschaftsweise Veronika Grimm auf einer Pressekonferenz erklärt. Oberhalb dieses Kontingents sollten Marktpreise gelten. Das Grundkontingent solle bei 80% des Verbrauchs liegen.Für Fernwärmekunden solle eine Wärmepreisbremse kommen. Analog zum Gaspreis solle es hier einen garantierten Bruttopreis von 9,5 Cent pro Kilowattstunde Fernwärme geben, wiederum für ein Grundkontingent von 80% des Verbrauchs.Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, habe gesagt, das Gesamtpaket zur Gaspreisbremse werde 90 Mrd. Euro kosten. 5 Mrd. Euro seien für den Abschlag im Dezember veranschlagt. Die Bremse ab 2023 solle 60 Mrd. Euro für die Industrie und 25 Milliarden Euro für die Entlastung privater Haushalte kosten.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.