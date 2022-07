Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Stabilisierungsversuch nach Tagesumkehr - ChartanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat ein historisch schwaches erstes Halbjahr (-32,8%) erlebt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allein im Juni sei es für die Papiere mit dem schwächsten Monatsergebnis seit August 2011 insgesamt 19,0% nach unten gegangen. Dabei seien die Kurse bereits in der vergangenen Woche per Gap-Down unter das markante 2020er Oktober-Tief und gleichzeitig aus dem bis dato dominierenden Trendkanal gefallen. Im Tief seien die Notierungen gestern sogar auf 39,71 EUR abgerutscht, was den tiefsten Stand seit dem 23. März 2020 und ein zwischenzeitliches Minus von 4,5% bedeutet habe. Dank eines starken Endspurts am späten Nachmittag habe die Verluste zum Handelsende jedoch auf 0,1% eingedämmt werden können.Ausblick: Durch die gestrige Intraday-Erholung sei im Kerzenchart ein langer unterer Schatten entstanden - eine sogenannte Tagesumkehr, die angesichts des intakten Abwärtstrends jedoch lediglich als Stabilisierungsversuch zu werten sei.Das Long-Szenario: Um das angeschlagene Chartbild etwas aufzuhellen, müssten die Notierungen über das aktuelle Wochenhoch bei 43,72 EUR steigen und damit (idealerweise per Schlusskurs) in den Abwärtstrendkanal zurückkehren. Gelinge der Re-Break, könnte es zu einem Hochlauf an das Oktober-Tief aus dem Jahr 2020 bei 45,92 EUR kommen, wobei nur wenig höher bei 46,08 EUR auch die Kurslücke vom 22. Juni geschlossen wäre. Direkt darüber dürften dann das Mai- und März-Tief bei 46,47 EUR bzw. 47,23 EUR bremsend wirken, bevor die 50-Tage-Linie bei 48,59 EUR in den Fokus rücken würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: